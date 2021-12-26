Kıraç ve Zeynep Bastık sevilen şarkılarıyla gazi şehirlileri mest etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde şarkıcı Kıraç ve Zeynep Bastık sahne aldı. Sevilen sanatçılar sahne performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda yapılan 25 Aralık Halk Konserleri’nin son gününde Kıraç ve Zeynep Bastık sevilen şarkılarını Şahinbey Kongre Merkezi’nin bahçesinde dinleyicileriyle buluşturdu. Konserde dinleyiciler arasında bulunan GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde verdikleri konserden dolayı sanatçılara teşekkür etti.

Konser sonunda GBB Başkan Vekili Güzelbey, sahne alan sanatçılara hediye verdi.