Kilo vermek için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Londra’da yaşayan 110 kilo ağırlığındaki Maisoun Osman zayıflamak için Gaziantep’e geldi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı olan Osman, hem sağlık sorunlarından kurtuldu hem de fazla kilolarına veda edecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 110 kilo ağırlığında, 54 yaşındaki Maisoun Osman, fazla kiloları ve buna bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Hastaneleri araştıran Maisoun Osman, ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonları görünce ameliyat olmak için Londra yerine Gaziantep’i tercih etti. Hastane ile iletişime geçerek Gaziantep’e gelen Osman’a yapılan tetkikler sonrası tüp mide (Sleeve gastrektomi) ameliyatı gerçekleştirildi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası fazla kilolarına veda edecek olmanın mutluluğunu yaşayan Maisoun Osman, “Kilo vermek için daha önce birçok yöntem denedim. Ancak ciddi bir başarı sağlayamadım. Kilolarım nedeniyle hareket etmekte, nefes alıp vermekte sıkıntı yaşıyordum. Bu şekilde yaşamak istemediğim için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Daha önce abim ve arkadaşlarım da fazla kiloları ve diyabet hastalığından kurtulmak amacıyla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi ‘ni tercih etmişti. Onlar çok memnun kaldığı için bu ameliyatı olmak için Londra’dan Gaziantep’e geldim. Ameliyatım başarılı geçti. Hastane yönetimi, doktor ve sağlık personelleri beni evimde gibi hissettirdi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne çok teşekkür ederim. Bundan sonra hedefim doğru beslenme şekliyle 70 kiloya inmek. Bunu başaracağıma inanıyorum” dedi.

“Amaç, estetik kaygılardan çok sağlık problemlerini ortadan kaldırmak”

Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Hastamız Londra’dan bize ulaştı. Biz de gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra hastamızı Gaziantep’e çağırdık. Hastanemizde gerekli tetkikler yapıldı ve tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı bir operasyon oldu. Hastamız hem kilo verecek hem de sağlık sorunlarından kurtulacak. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde ve diyabet, hipertansiyon gibi hastalığı olan morbid obez hastalara obezite cerrahisi uyguluyoruz. Obezite hastalarının cerrahi işlem sonrası midelerinde meydana gelen küçülme ile açlık hormonu salgılanımı da mideyle birlikte kayboluyor. Hastalar operasyon sonrası genellikle açlık hissetmemeye başlıyor. Böylece kolay ve sıkıntısız bir kilo verme süreci başlıyor. Ancak obezite ameliyatlarının ana amacı estetik kaygılardan çok sağlık problemlerini ortadan kaldırmak” diye konuştu.