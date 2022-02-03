Kılıç’tan Regaip Kandili mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında kandillerin, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı zaman dilimleri olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Üç aylar, feyizli ve bereketli bir maneviyat kapısıdır. Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Manevi havası çok yüksek, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar aralandığı, dualarının kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı bir zaman dilimi olan üç aylara girmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah’a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükrediyorum. İdrak edeceğimiz Regaip Kandili’nin sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine vesile olacağına inanıyorum. Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu manevi hasat mevsiminde hanelerimizin bereketle dolup taşmasını temenni ediyorum. Ülkemiz ve İslam aleminin, Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gün ve gecelerin Gazi Şehrimize, Oğuzelimiz’e, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.