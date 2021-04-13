Kılıç’tan Ramazan Ayı mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Ramazan ayının ibadet, inanç ve irade ayı olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Ramazan, tüm İslam Aleminde manevi bir coşkunun yaşandığı, ibadetlerin yanı sıra elde olanın cömertçe paylaşıldığı, birlik ve beraberlik duygusunun en derinden hissedildiği mukaddes bir aydır. Bu yılda maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de tehdit eden koronavirüs salgınının etkisinde idrak etmek zorunda kalacağız. Bu virüsün daha fazla yayılmaması için sahurlarımızı, iftarlarımızı evlerimizde çekirdek ailemizle geçirmeliyiz. Cenab-ı Allah bizlere tekrar aynı sofralarda iftar açmayı, sahur yapmayı ve birbirimizle kucaklaşmayı nasip etsin. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olduğuna inandığımız Ramazan-ı Şerifin ülkemize, milletimize, bölgemize, Oğuzelimiz’e hayırlar getirmesi en büyük temennimizdir. Ramazan ayının milletçe zor günler geçirdiğimiz zaman diliminde ülke olarak bütünleşerek, birbirimizin etrafında kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ Hadis-i Şerif´inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar, çevreye karşı duyarlı olmalı, aç olanı doyurmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. Bu yıl kuramayacağımız iftar sofralarının yerine gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olalım. Bu mübarek ayda, yoksulu ve kimsesizleri gözetleyelim. Alınan tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve çokça dua edelim. Cenab-ı Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyayı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatıp, eski günlerimize daha güçlü döneceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Oğuzelili hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.