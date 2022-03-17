Kılıç’tan berat kandili mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Berat Kandilinin ruhların aşk ve muhabbet mührüyle damgaladığının altına çizen Başkan Kılıç,, “Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Allah’ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanımızı muhasebeye çekmek, nefsimizi terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat Kandili’nin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere Türk İslam aleminin beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, Yüce Allah’tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.