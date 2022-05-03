Kılıç’tan ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

3 Mayıs tarihinin Türk milletinin yeniden dirilişinin günü olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bizim milliyetçiliğimiz düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren bir özelliktedir” dedi.

Başkan Kılıç, yayımladığı mesajında, “3 Mayıs aralarında bilim adamı, aydın, siyasetçi, asker ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir avuç Türk milliyetçisinin doğudan batıya herkesi kucaklayan bir anlayış ile Ergenekon’da ateşe hükmedip dağları delen ve tüm engelleri ortadan kaldıran Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla ayağa kalktığı günüdür. Verilen mücadele mağrur bir ruh halinde ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla sonraki nesiller için de heyecan ve ilham kaynağı olmuştur. Hiç şüphesiz ülkücü Türk gençliği, 3 Mayıs 1944’te destansı bir mücadele sonucunda, hiçbir işkencenin yıldıramadığı milliyetçi kahramanların bu hak davasına sahip çıkacak ve bu davayı yüceltmek için tüm çabasını sergileyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin tarihî ve kültürel gerçekleriyle çelişen yabancı fikir cereyanlarına karşı milli varlığımızı ve değerlerimizi müdafaa için verdikleri onurlu mücadelenin yıldönümünde, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bu davaya emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.