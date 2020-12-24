Kılıç’tan 25 Aralık mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Tarih boyunca hür yaşamış bir milletin onurlu mensupları olmanın onuru ve gururunu yaşadıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Yegane hedefimiz, 99 yıl önce ecdadımız tek yürek, tek vücut, tek yürek olarak aziz topraklarımızı canı siper şekilde nasıl koruduysa bizlerinde aynı inanç, azim ve kararlılıkla korumak olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç yayımladığı mesajda, “Esir olmaktansa ölmeyi tercih eden 6 bin 317 kahraman, bu şehir için canlarından vazgeçerek kurtuluş meşalesini yakmışlardır. Bir şehrin, bir devleti yendiği Aziz topraklardır burası. Vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin şehridir burası. Bizler destanlar üstüne destanlar yazan bu şehrin evlatları olarak her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Şartlar değişse de vazifemiz hep aynı. Vatan topraklarının zaferle şenlendirildiği bu onurlu günde bölgemizde yaşadığımız tüm olumsuzluklara karşı tıpkı atalarımızın o günlerde gösterdiği birlik ve beraberlik örneğini sergilemek tek hedefimiz olmalı. Tarihi şanla şerefle dolu Gazi Şehrimizin bir bireyi olmanın ve bu şehir için hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyorum. Gaziantep`in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl Dönümünde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutsal toprakları bizlere vatan yapan, esir olmaktansa ölmeyi tercih eden, canlarından vazgeçerek kurtuluş meşalesini yakan şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine de yer verdi.