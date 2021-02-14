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Kılıç, “Sevdamız Oğuzeli”

Gaziantep’in Oğuzeli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, göreve geldikleri 2014 yılından beri yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

GAZİANTEP 14.02.2021, 10:07
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Kılıç, “Sevdamız Oğuzeli”

Gaziantep’in Oğuzeli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, göreve geldikleri 2014 yılından beri yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep’in Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Göreve geldiği 2014’ün Mart ayından beri yaptığı projeleri anlattı. Kılıç, yapılacak olan projeler hakkında da bilgi vererek, söz verip de yapmadıkları projenin kalmadığını söyledi. Oğuzeli topraklarının çevresine yapılacak olan organize sanayi bölgeleriyle değerine değer katacağını ifade eden Kılıç, Mobilya kent projesiyle işsizliğin sıfırlanacağını sözlerine ekledi.

“Katma değeri yüksek ürünler hedefliyoruz”

Oğuzeli narının ününün sınırları aştığını ifade eden Kılıç, “Oğuzeli narı bizim için çok önemlidir. Narımızı kurduğumuz tesisimizle katma değer ürün haline getiriyoruz. Kurutmalıklarımız aynı şekilde Nar ekşimizi markalaştırmak istiyoruz” dedi

“Bir olan sosyal tesis sayısı 23 oldu”

Göreve geldiklerinde bir sosyal tesis sayısını 23’e çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı kılıç, “Biz göreve 2014 mart ayında geldik. Bizim bütün gayretimiz Oğuzeli’li vatandaşlarımızın hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz, onlara nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz, bütün gayretimiz bu yönde oldu. İlk olarak sosyal tesislerimizi arttırdık bir tane sosyal tesisimiz vardı. Şuanda 23 tane sosyal tesisimiz var” şeklinde konuştu.

“Sacır deresinin pisliği temizlendi”

Sacır deresinin kötü kokusu ve kirliliğinin temizlendiğini vurgulayan Kılıç, “En büyük problemimizden birisi ilçemizden geçen sacır deresiydi. Bunun suyu çok zehirli ve kirliydi. Allaha şükür Büyükşehir Belediyemizin büyük bir yatırımla bu sacır deresi arıtılmaya başlandı. Dolayısıyla koku ve kirlilik büyük ölçüde azaldı” dedi.

“Altyapı çalışmalarımız bitmek üzere”

Altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyleyen Kılıç, “Merinos kavşağı ile Oğuzeli arasındaki yolumuzu duble hale getirilmesi yüzde 90’ı bitti bahar aylarında tamamlanmış olacak. Alt yapıyla ilgili çalışmalarımız büyük oranda bitmek üzeredir. Tabi Cumhur ittifakının birlikteliği bize daha çok güç veriyor. Daha büyük yatırımların önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

“Mobilya kenti projesi ile işsizlik sıfırlanacak”

Mobilya kenti projesi ile işsizliğin sıfırlanacağını belirten Kılıç, “Mobilya sanayi sitesi mobilya kenti gibi bir projemiz var. Bu dönemde oraya kazmayı vuracağız. Gaziantep’teki bütün mobilya üreticileri fabrikaları buraya gelecek. 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda üretecekler. Bu proje ile buradaki işsizliği sıfırlayacak. 5 bin istihdam sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Oğuzeli toprakları değerlenecek”

Oğuzeli topraklarının çevresinde yapılan yatırımlarla değerleneceğinin altını çizen Kılıç, “Ayakkabıcı ve terlikçiler organize sanayimiz Oğuzeli’ne gelecek. Yine Nizip ile Gaziantep Şehitkamil arasına kurulan Organize sanayi bölgesinin 1 milyon 400 bin metrekaresi Oğuzeli topraklarında kalıyor. Oda bize çok yakındır. Dolayısıyla 3 tarafımız organize sanayi bölgeleriyle çevrili olacak. Bunun anlamı Oğuzeli topraklarının değerlenmesi demektir sözcüklerini kullandı.

“Tarihi ve kültürümüzü gün yüzüne çıkaracağız”

Tarihi ve kültürlerini gün yüzüne çıkaracaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Kılıç, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlardan birincisi Ezogelin, bu gerçek hikayesi olan bir değerimiz. Biz onun köyünde mezarının bulunduğu yere Ezogelin ve Barak kültür merkezi yaptık. Mesire alanımız modern bir şekilde dizayn edildi. Seyir terası kafeterya kır lokantası binicilik, okçuluk, atıcılık şeklinde geleneksel sporlarımızın alt yapısını bitirdik. İnşallah bahar aylarında burayı faaliyete geçireceğiz. Yine kızlar kuyusu dediğimiz tarihi bir yerleşim alanı var. onunda gerçek bir hikayesi var o kızlar kuyusuna girdiğiniz takdirde 10 kilometre ötedeki tılbaşar kalesinden çıktığı rivayet ediliyor. Şuanda oradaki kazı faaliyetlerine başladık o tarihi değerimizi gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız” sözcüklerine yer verdi.

“Söz verip te yapmadığımız proje kalmadı”

Söz verip de yapmadıkları hiçbir projenin kalmadığının altını çizen Kılıç, “Kentsel dönüşüm alanı şuanda TOKİ ile görüşmeler son aşamada projeleri hazırlandı. İnşallah vatandaşlarımızla görüşmelere başlayacağız. Vatandaşlarımızla anlaştığımız takdirde bunu hayata geçireceğiz. Millet bahçesine bu sene başlayacağız. Vatandaşımıza söz veripte yapmadığımız bir şey kalmıyor. Hatta söz vermeyipte yaptığımız şeyler var. Örneğin 4.5 kilometre uzunluğunda bir çevre yolu açtık. Bunun sözünü vermemiştik fırsat oldu yaptık. Bir gençlik merkezi projemiz var onu yapacağız” diye konuştu.
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