Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bundan 99 yıl önce Türk milletinin tarihin sayfalarına kahramanlık destanlarından birini daha altın harflerle yazdırdığının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "30 Ağustos Türk Milletinin tarihte dönüm noktası sayılacak zaferlerinden birisidir” dedi.

Başkan Kılıç mesajında, “30 Ağustos Zaferi her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bin yıllık vatanımızı parçalamak isteyenlerin suratlarına bir tokat gibi inen mesajdır. Türk milleti, büyük bedeller ödeyerek yokluklara ve zorluklara rağmen inancını ve kararlığını koruyarak kanının son damlasına kadar vatan toprağının nasıl müdafaa edebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarih boyunca hiç kimsenin boyunduruğu altına girmemiş olan Türk Milletinin vatan sevgisi, birlik, dirlik ve beraberliği dünya dönmeye devam ettiği sürece devam edecektir. Tarihe altın harflerle yazılan bu zafer dün olduğu gibi bugün de bizlere ilham vermeye içimizdeki ve dışımızdaki hainlere karşı tek bilek tek yürek dimdik ayakta durmamızı sağlayacaktır. Ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze kastetmeye çalışanlar, Türk milletinin cesareti ve mücadelesi karşısında dün olduğu gibi bugün de asla başarılı olamayacaktır. Ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı saygı, minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyor, vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.