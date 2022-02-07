Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Antep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutladı.

Yayımladığı mesajda, Antep Savunması’nın dünya tarihine altın harflerle yazıldığını ifade eden Kileci; azim, kararlılık ve mücadeleden geri durmayan Gazianteplilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen “Gazilik” unvanına layık olmak ve atalarının emeğine sahip çıkmak için o günden bugüne durmadan yorulmadan çalıştıklarını kaydetti.

8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep’e “Gazilik” unvanı verilmesinin dünya tarihinde ilk olduğunu dile getiren Kileci, “Bir asır önce Antepliler vatan savunmasında canlarını çekinmeden feda etti. Bugün onların torunları üretim ve ihracatta tarih yazıyor. Bugünlerin temelinde, bağımsızlık sınavı veren Türk milletinin asil evlatlarının kanları, açlıkla sınavları, yoksullukları var. Antep Savunması, dünya savaş tarihinin en önemli kent savaşları arasında yerini almış ve bu savunma sonrasında kentimize, millet irademizin inşa ettiği TBMM tarafından ‘Gazilik’ unvanı layık görülmüştür. Günümüzün marka kenti Gaziantep’in temelleri bir asır önce atılmıştır. O günleri hafızalarımızda canlı tutuyor ve ülkemize hizmet etme gücünü şanlı tarihimizden alıyoruz. Bugünleri konuşabiliyor olmamızın baş müsebbibi, Gazilik unvanının en çok yakıştığı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde kan döken şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.