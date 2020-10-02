Kenyalı iş adamının tercihi ANKA oldu

Kenyalı iş adamı Mukhtaar Jinow Ba, sağlık kontrollerini yaptırmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ni tercih etti.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi sağlık turizminin gelişmesi yönündeki çalışmaları ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Hem ülke hem kent ekonomisine önemli oranda katma değer sağlayabilmek için çalışan Gaziantep Özel Anka Hastanesi, uzman kadrosu, modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla sadece Türkiye değil, yurt dışından da Gaziantep’e hasta çekiyor.

Kenyalı iş adamı Mukhtaar Jinow Ba, sağlık kontrollerini yaptırmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ni tercih etti. Anka Hastanesi Genel Koordinatörü Ömer Özdemir ve Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı tarafından karşılanan iş adamı, doktorlarla görüşüp kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti. Tüm tetkikleri detaylı şekilde yapılan ve sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını öğrenen iş adamı kontrollerinin ardından hastaneyi gezdi.

Uzman hekim kadrosu, ileri tıp teknolojisi ile hastaların her isteğine yanıt verecek bir alt yapısı olan ANKA Hastanesi’ne hayran kaldığını belirten iş adamı, ”Sağlık kontrollerimi deneyimli bir ekip ve alt yapısı sağlam, donanımlı bir ortamda yaptırmak istedim. Bu nedenle uzun süre yakından takip ettiğim ANKA Hastanesi’ni tercih ettim. İyi sağlık hizmeti almamın yanı sıra hastane yöneticileri, doktorların ve personelin ilgisinden son derece memnun kaldım. Kendilerine çok teşekkür ederim“ dedi.

“Gaziantep’i sağlık turizmi merkezi haline getirmek istiyoruz”

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ ise, “Türkiye, artık dünyanın dört bir tarafından insanların tedavi olmak için tercih ettikleri bir ülke haline geldi. Yabancı hastalar düşük maliyet, yüksek kalite ve teknoloji standartları nedeniyle burayı tercih ediyor. Uzman kadromuzla, uluslararası alanda modern tıp teknolojisini, güven ve memnuniyetle birleştirip hastalarımıza sunarak sadece Türkiye değil, yurt dışından gelen hastalar için de şifa dağıtır duruma ulaşmak bizim için mutluluk verici. Hastane olarak ülkemizin gelişimi için sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Bu bakımdan Gaziantep’i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz. Bugün görüyoruz ki dünyanın farklı ülkelerinden Gaziantep’e sağlık sorunlarına çare arayan çok sayıda hasta geliyor ve sorunlarını çözüme kavuşturarak ülkelerine dönüyor. Hastane olarak yurt içi ve yurt dışında gelecek her türlü hastayı tedavi edebilecek güçte olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.