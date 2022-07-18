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Kent protokolünden Başsavcı Karataş’a hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül görevine başlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel’i ziyaret etti.

GAZİANTEP 18.07.2022, 14:29
Kent protokolünden Başsavcı Karataş’a hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül görevine başlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel’i ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hakimler Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İsmail Karataş’ı ziyaret etti. Ziyarete 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan da katılırken heyet, Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğinden Başsavcılık görevine atanan Karataş’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Gül ile beraberindekiler Başsavcı Karataş’ın ardından yeni atanan Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel’e de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

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