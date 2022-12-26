Kedi beslemesinde doğru bilenen yanlışlar

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Pati Severler Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Veteriner Hekim İbrahim Tüylü ve Veteriner Hekim Nejla Yıldırım’ın yaptığı ‘Kedilerde Sık Görülen Hastalıklar ve Doğru Beslenmeleri’ konulu Konferans düzenlendi.

GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Veteriner Hekim İbrahim Tüylü, kedi beslenme sürecindeki doğru ve yanlışlara değindi. Yavru, yetişkin ve yaşlı aynı zamanda hamile olan kedilerle ilgili besleme süreci hakkında katılımcıları bilgilendiren Veteriner Hekim İbrahim Tüylü, “Yeni doğan kediler özellikle 15 güne kadar gözleri açılmadığı için ortalama her dört saatte bir anne sütünün yerine geçen süt tozlarıyla beslenmesi öneriyoruz. Birçok hayvan sever ev yemeklerini kedilere yediriyor, bu yanlış bir beslenme yöntemi. Özellikle Gaziantep yemeklerinde çok fazla baharatlı, soğanlı ve sarımsaklı olduğu için hayvanlara ciddi anlamda zarar verebiliyor hatta oksit etkisine neden olarak hayvanı öldürebilir. Beslenmede daha çok mamalar ön planda olmalı” ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Nejla Yıldırım ise hayvan severlere önemli uyarılarda bulunarak, kedilerin temel beslenme ihtiyacına göre mama seçimi yapılması gerektiğini söyledi. Nejla Yıldırım konuşmasının devamında, “Yavru kedi yavru maması ile besleniyor ya da yetişkin bir kedi yetişkin mama ile beslenir ya da mide bağırsak sorunu olan bir kedi buna özel bir mama ile böbrek yetmezliği olan kedi buna özel bir mama ile beslenir. Yani genelde bizim yaptığımız yanlış bu ya da sokakta besleme yaparken özellikle gidip uygun olan, ekonomik olan bir mama alınıyor ve bütün hayvanlara dağıtılıyor. Bölgede yaşlı hayvanlar, yavru hayvanlar var, yetişkinler, emzirenler, gebeler hepsi aynı ortamda ve aynı mamadan yiyorlar. Aslında bunların ihtiyaç duydukları protein miktarı, yağ miktarı, enerji miktarı gibi çok değişken, yani bizim özellikle değinmek istediğimiz nokta burası aslında. Bir çeşit mama alıp hepsinin dağıtıyoruz ama hepsi aynı oranda faydalanamıyor. Yetişkin mama dağıttığımızda yavrunun alması gereken protein daha az oluyor ve bu sebeple hastalıklara daha yatkın olabiliyor. Yanlış bir besleme arkasından bir sürü hastalığı getiriyor. Hayvan severlerin yine dikkat etmesi gereken başka bir husus ise zehirleyebilecek gıdalar yani çikolata ya da kafeinli şeyler veya bir kuru üzüm, yaş üzüm sonra sarımsak denildiği gibi yemek artığı verilebiliyor yine üniversite öğrenciler yurtlarda kalanlar yurdun bahçesindeki kedilere yemek artığı verebiliyor. O yemeklerin içerisindeki soğan, sarımsak zehirleyebiliyor ya da marketten bir aç bitir, sosis, salam alıyorlar. Bunlar çok ciddi anlamda zehirli olabiliyor. Sadece zehirlemekle kalmıyor bazen parazitte yapıyor ama parazit bunun en masumu” diye konuştu.