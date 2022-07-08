Kaymakam Sevgili’den gaziye bayram ziyareti

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Pençe-Şimşek Operasyonu sırasında çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Sözleşmeli Er Kureyş Bulut’u Kurban Bayramı arifesinde evinde ziyaret etti.

Arabanlı Pençe-Şimşek Operasyonu gazisi Kureyş Bulut’u unutmayan Araban Kaymakamı Ömer Sevgili,7 Haziran 2021 tarihinde Pençe-Şimşek Operasyonu sırasında yaralanan Sözleşmeli Er Kureyş Bulut ve babası Hasan Bulut’u ilçe merkezindeki evlerinde ziyaret etti.

Pençe-Şimşek Operasyonu gazisi Sözleşmeli Er Kureyş Bulut ve babası Hasan Bulut ile bir süre sohbet ederek gazi Kureyş Bulut’un sağlık durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Sevgili, gazi ve babasına her hangi bir ihtiyaçlarının olması durumunda kaymakamlığın kapısının hep açık olduğunu belirtti.

Kaymakam Sevgili’nin ziyaretinden memnun kaldıklarını belirten gazi Kureyş Bulut ve babası Hasan Bulut ise Kaymakam Sevgili ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Sevgili’ye, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Şen, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Ömer Ayabak, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile Araban ve Yavuzeli İlçeleri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki de eşlik etti.