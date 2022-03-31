Kaymakam Sevgili’den GAP Bölge Kalkınma İdaresine Ziyaret

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti.

Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun ile Belediye Başkanı Yardımcısı Fırat Ümit Işık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz’ü makamında ziyaret eden Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Doğru, Ziraat Odası Başkanı Altun ve Belediye Başkanı Yardımcısı Işık’ın, ilçenin kalkınması için önem arz eden projeler için Açıkgöz ile sağlanan görüşmelerde ilçeye yapılacak olan turizm ve tarım ile ilgili projeler hakkında görüşme sağlandığı ve yapılan görüşmenin verimli geçtiği bildirildi.