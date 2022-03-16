Kaymakam Sevgili, kadınlarla köy ekmeği pişirdi

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve kurum amirleriyle birlikte ziyaret ettiği Hisar Mahallesi’nde kadınlarla birlikte köy ekmeği pişirdi.

Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili Belediye Başkanı Hasan Doğru ve kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinlediler. Kaymakam Sevgili ilçeye bağlı Hisar kırsal Mahallesinde kadınlar tarafından günlük yapılan ekmek pişirme geleneğine Kaymakam Ömer Sevgili ’de eşlik etti. Kadınlara yardım eden Kaymakam Sevgili, kadınların açtığı yufkaları tek tek kızgın sacın üzerinde pişirdi.

Kadınlarla koyu sohbete koyulan Kaymakam Sevgili, kadınların anlattığı püf noktalarını ise dikkatle dinledi.

Kadınlar devletin desteğini her zaman gördüklerini belirterek, Kaymakam Sevgili’ye teşekkür ederken erkekler ise ziyaret nedeniyle memnuniyetini ifade etti