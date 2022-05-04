Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru esnafla bayramlaştı

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, ilçe esnafını ziyaret ederek bayramlaştı.

Gaziantep’in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, ilçe esnafını ziyaret etti. İlçe esnafını tek tek ziyaret eden Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru ile beraberindeki heyet, esnafların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Esnafların sorunlarını da dinleyen Sevgili ile Doğru, ilçe esnafının ve halkının en iyi hizmete layık olduğunu belirterek ilçeyi daha yaşanılır hale getirmek için bütün imkanların seferber edildiğini vurguladı.