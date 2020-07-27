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Kaymakam Mutlu’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİ KAYMAKAMI ABDULHAMİT MUTLU,YAYIMLADIĞI MESAJ İLE MERSİN'İN MUT İLÇESİNDE OTOBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ.
GAZİANTEP 27.07.2020, 17:35
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Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu,yayımladığı mesaj ile Mersin’in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.
Kaymakam Mutlu, mesajında, “Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize Sabır ve başsağlığı diliyoruz. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de Yüce Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Yüce Allah Mekanlarını Cennet eylesin’’ ifadelerini kulandı.
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