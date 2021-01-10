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Kaymakam Mutlu’dan ’10 Ocak İdareciler Günü’ mesajı
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ’10 Ocak İdareciler Günü’ nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
GAZİANTEP 10.01.2021, 16:02
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Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ’10 Ocak İdareciler Günü’ nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yayımladığı mesajında, "Güzel vatanımızın her köşesinde aziz milletimizin hizmetkarı olmaya hayatını adamış insanların mesleğidir mülki idare amirliği. Kaymakamlar hayatı boyunca ilçe ilçe dolaşan, görev yaptığı her ilçeyi kendi memleketi gibi görerek canla başla çalışan ama aynı zamanda misafirlik duygusuyla mahzun olan fedakar insanlardır. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Gününü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
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