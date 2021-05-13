Kaymakam Mutlu, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçe mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. Mutlu, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan Bayramı münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, Belediye Meclis Üyesi Kadir Karakulak, CHP İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, MHP İlçe Başkanı İskender Gör, SYDV Müdürü Orhan Behcet, SHM Müdürü Murat Tilki ve şehit aileleriyle birlikte Araban ilçe mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. Kaymakam Mutlu, şehitlik ziyareti sırasında şehitler için Yasin-i Şerif okudu. Şehitler için topluca dua edildikten sonra şehitlerin mezarlarına gül bırakıldı.

Kaymakam Mutlu ve beraberindekiler daha sonra şehit ailelerinin evlerini ziyaret edip şehit annelerinin sağlık durumunu ve ihtiyaçlarının olup olmadığını sorup dua istedi.