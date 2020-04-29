Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı

KAYMAKAM MUTLU ESNAF DENETİMLERİNE KATILDI

Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı

KAYMAKAM MUTLU ESNAF DENETİMLERİNE KATILDI

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:42
3 Okunma
Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı

Korona virüs önlemleri kapsamında esnaf denetimlerine katılan Kaymakam Mutlu, esnaflara maske dağıtarak Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.

Gaziantep’in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve Belediye Zabıta ekipleriyle birlikte ilçe esnaflarını ziyaret ederek Korona virüse karşı mücadelede, sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakam Mutlu, ilçeye her hafta gelen 5 bin adet maskeyi esnaflara dağıtarak kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.

Esnaf denetimlerinin devam edeceğini ifade eden Mutlu, Kurallara uymayan işletme ve kişiler hakkında idari yaptırımın uygulanacağı uyarısında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı
Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı
Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi
Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim