Kaymakam Mutlu çocukları mutlu etti

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlediği üç günlük bayram programında ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 2 bin 500’ün üzerinde çocuk ile bayramlaştı. Bayramlaştığı tüm çocuklara hediyelerle bayramı dolu dolu yaşatan Mutlu, Arabanlı çocukların yüzünü güldürdü.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, düzenlediği üç günlük Ramazan Bayramı programına ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyareti ve şehit annelerini ziyaret etmekle başladı. Bayramın 2’nci gününde hükümet konağı bahçesinde ilçe merkezindeki çocuklarla bayramlaşan Mutlu, makam aracı ile jandarma, polis ve diğer hizmet araçlarını bayraklar ile çiçeklerle süsledi. Gelin arabası gibi donatılan araçlardan oluşturulan konvoyla ilçe kırsalındaki mahalleleri dolaşan Mutlu, çocuklara verdiği hediyelerle dolu dolu bir bayram yaşattı.

"Çocukları çok seviyoruz"

Program sonunda gazetecilere konuşan Kaymakam Mutlu, "Araban Kaymakamlığınca düzenlediğimiz üç günlük programımızın son gününü köylerimizin güzel melekleriyle geçirdik. Bu çocukların masumiyeti, saflığı biz büyüklere örnek olur inşallah. Gönlümüzün masum çiçekleri olan çocukları çok seviyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Mutlu’nun ziyaretinden ve hediyelerinden memnuniyet duyan çocuklar ise "Bu bayram gününde bizi unutmadınız. Bu bayram gününde köyümüze kadar gelip bizimle bayramlaştınız. Bayram hediyeleriyle bizi mutlu ettiniz. Allah sizden razı olsun. Allah’da sizi mutlu etsin İnşallah" diyerek teşekkür ettiler.

Mutlu’nun düzenlediği üç günlük Ramazan Bayramı programına Kaymakam Mutlu’nun eşi Nesrin Mutlu ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Araban SYDV Müdürü Orhan Behcet, Araban SHM Müdürü Murat Tilki de üç gün boyunca eşlik etti.