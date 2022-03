Karşıyaka’nın silueti ‘Zeugma konutları’ ile değişecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından yürütülen İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep’te en zor şey, gerçekten kentsel dönüşüm yapmak. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nu ve ekibini tebrik ediyorum ” dedi.

Depreme dayanıksız yapıları yıkarak herhangi bir depremde yaşanacak can ve mal kaybının önlemini İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi ile alan Şehitkamil Belediyesi, aynı zamanda vatandaşın yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı sağlayacak yapılaşma çalışmasını başlattı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, kentsel dönüşüm çerçevesine alınan evlerin ve arsaların sahiplerine şartsız bir şekilde konut alma imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, Karşıyaka’nın ve İpek Yolu’nun siluetini değiştirecek çalışmanın ikinci aşamasına geçti.

İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi ve Zeugma Konutları ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısı, proje alanında yapıldı. Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, M. Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, programa katılanlara bilgiler vererek örnek daireyi gezdirdi.

Dönüşümün hızlı bir şekilde olması lazım

Kentsel dönüşüm çalışmasının önemine vurgu yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ve ekibini tebrik ederek, “Öncelikle Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nu ve ekibini tebrik ediyorum. Gaziantep’te en zor şey, gerçekten kentsel dönüşüm yapmak. Şundan dolayı; Ankara’da kentsel dönüşüm yapılacak yerlere baktığınızda 500 metrekare bir arsa var içerisinde de tek katlı bir ev var. Dolayısıyla da kişiyle anlaşma, konut alanını dönüştürmek çok kolay. Ama Gaziantep’te 100 metrekare arsa var, üzerinde 3-4 katlı ev var. onu ekonomik anlamda da sosyal anlamda da dönüştürmek çok zor. Ama Gaziantep’in bir gerçeği, bu dönüşümün hızlı bir şekilde olması lazım. İmkan olsa bu şehrin 3’te 1’inin yeniden yıkılıp yapılması gerekiyor. Özellikle imarsız bölgelerde 40-50-60 sene önceki şartlarda biraz mecburiyetten oluşan yapı stoku depreme de dayanıklı değil, şu andaki sosyal ihtiyaçlara da cevap vermiyor. Okul yapacaksınız, yer yok. Sağlık hizmeti vereceksiniz, yer yok. Bu konularla ilgili kısmen çözümler yapılıyor. Milletvekillerimizin desteğiyle bir hayat projesi var. Özetle kentsel dönüşüm gerçekleşene kadar bölgedeki kamu hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Kalıcı olan çalışmalar, bu proje gibi olanlar. Özellikle Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu anlatırken, daha öncesinde de dinlemiştim, yanında yan yolun olması bu binalara ayrı bir değer katıyor. Çünkü ulaşımı çok kolay. Tramvay var. Aynı zamanda İpek Yolu var. Ama İpek Yolu’nun üzerinde durma şansınız yok. Yan yolun çalışması gerekiyor. Gerek ticari alanları, konutları, okulları ve diğer sosyal donatılarıyla ihtiyaca göre planlanmış bir yapı. Müteahhit firma çok hızlı ilerliyor. Müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Herhalde önümüzdeki sene bugünler önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Başta Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere Şehitkamil Belediyesinin tüm ekibini tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İdeal bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık”

Projeye ilişkin bilgi aktarımında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak yıllardır devam ettirdiğimiz kamulaştırma çalışmalarının nihayetinde Allah’a şükür hasılat paylaşımı metoduyla hayata geçirdiğimiz İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi alanında ilk etabı olan Zeugma Konutları’nın bugün lansmanında hep birlikteyiz. İşin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederken, aslında en büyük teşekkürüm, burada Milletvekillerimize ve önceki dönem Adalet Bakanımıza. Buranın bu noktaya gelmesinde Allah razı olsun, çok büyük emekleri var. Buranın kamulaştırma noktasındaki kredi noktasında çok büyük emekleri var. Birlikten kuvvet doğar mantığıyla Allah’a şükür hep birlikte bugün bu mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz alanda, 4 parselin ihalesi yapıldı. Burası hasılat paylaşımı metoduyla yapıldı. Burada toplam 13 blok var. 13 bloğun, 11 tanesi 2,5+1 dediğimiz 2 oda 1 salon, bir de kış bahçesinden oluşanlar. 2,5+1’ler brüt 150 metrekare, 3,5+1’ler de 170 metrekare brüt uygulamasıyla hayata geçiriliyor. Şu an yapımı devam eden projede 409 konut, 67 dükkan bulunuyor. Bu dükkanların ön tarafında şu anda bulunduğumuz alan ön kısmı servis yolu, İpek Yolu’na yük vermemek adına alternatif yol çalışmasıyla buradan Karşıyaka’ya bağlantı yolu var. İpek Yolu’nun arka kısmında bulunan blokların hem ön tarafında dükkan hem de arka tarafında da dükkan var. Diğer blokların altında dükkan yok, tamamen konut olarak planlandı. Buradaki yapılan çalışmada, dükkanların olduğu yerde 10 kat yüksekliğinde, arka taraftaki bloklarda 8 kat yüksekliğinde. Yalnızca konutların yapılmasıyla değil, bunların hemen arkasında da bant şeklinde yeşil alanımız var. Yalnızca bununla kalmayıp, burada yeşil alanın mevcudun iki katı artması söz konusu, eğitim alanın yüzde 50 artması söz konusu. Bu konuda planlama ilke ve esaslarına da dikkat edilerek, ideal bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Özellikle kentsel dönüşüm alanlarında standardın çok üstünde arsa maliyetini düşürebilmek adına çok katlı planlamalar düşünülüyor ama biz bunu bir kenara bırakarak, ideal yaşam alanını planlayarak bu projeyi hayata geçirdik. Allah’a şükür yapılan ihale neticesinde Gaziantep’teki bir firma bu ihaleyi aldı. Çok şükür kar-kış demeden inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an şantiyede 450 çalışan var. İnşallah bu periyotta ilerlediğimiz takdirde, planlanan süre 18 ay ama 18 ayın altında da müteahhit firmamız teslim edeceğini taahhüt ediyor. Burada fiyatlamayla ilgili olarak da belediyenin bunu güncelleme durumu söz konusuydu. Fakat biz, vatandaşımızın özellikle daha uygun fiyata alabilmesi adına lansman süresini biraz uzatarak, fiyatların sabit kalmasını istedik, yeni bir düzenleme yaptırmadık, bu konuda hasılat paylaşımı metoduyla yapılan işte para önce belediyeye, hak ediş noktasında da tekrar müteahhit firmaya geçmiş olacak. Aslında kar maksadı gözetsek, son fiyat artışlarıyla birlikte mevcut verilen fiyatın neredeyse yüzde 50’nin üzerine çıkması gerekirdi bu işin. İnşallah bu uygulamayla birlikte vatandaşlarımız burada hakikaten ideal bir yaşam alanında, şehrin merkezine yakın, Zeugma Müzesi’nin yanında, ulaşım aksının üzerinde, yarın hızlı tren bittiğinde, istasyonun hemen yanında GAZİRAY, aynı zamanda tramvayın da merkez istasyonu olması münasebetiyle şehrin her noktasına rahat ulaşılabilecek bir merkez. İnşallah Nisan ayı itibariyle de 2 etabın ihalesini devreye almış olacağız. Allah, kısmet ederse o belli bir noktaya geldikten sonra da bu alanın tamamında yaklaşık 200 bin metrekare alan içerisindeki bu konutlar milletimizin hizmetine girmiş olacak. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımızın verdiği emeğe birebir şahidiz”

Gaziantep’e yakışır projeler üretmek için çalıştıklarını kaydeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Gaziantep’in tabi önemli bir bölgesindeyiz. Şehirlerde projeler, tasarımlar yapılırken o bölgenin demografik yapısı, ekonomik durumu, sosyal beklentileri çok önemli olmaktadır. Burada da Şehitkamil Belediye Başkanımızın verdiği emeğe birebir şahidiz. Başkanımız bu konuda her evi ve dükkanı gezerek tek tek konuşarak, bu konuyla alakalı toplantılar yaptı. Aslında Başkanımızın farklı bir projesi vardı ve onların talepleri ve istekleri doğrultusunda bu proje değişti ve bugünkü halini aldı. Ben kendisine vermiş olduğu emeklerden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Müteahhit firmamız ile birlikte bu çalışmayı yürütüyorlar. Tabi bizler projelerimizi yaparken, yaşam kalitesini aynı zamanda yükseltiyoruz. Sadece eski yapının yıkılıp da yerine yenisinin yapılması değil amacımız. Hem yaşam kalitesini hem de yaşam standardını yükseltmek, çevreye duyarlı ve marka şehir Gaziantep’e yakışır projeler üretmek için çalışıyoruz. Şehrin önemli bir yol aksı İpek Yolu üzerinde üzerindeyiz. Şehrin girişlerinin çıkışlarının olduğu bir aks bu aynı zamanda. Proje anlamında, tasarım anlamında da önemli bir değer taşıyacak bu proje. Tasarım da burada tabi ki önemli olacak. Projenin, görsel anlamda da marka şehrimize ayrı bir değer sunacağına inanıyorum. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler projelerimiz ile şehrimize katkı sunarken, hiç durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Sayın Valimiz ile yoğun bir beraberlik içerisinde çalışmaları ve projeleri takip ediyoruz. Ben tekrar emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine, yüklenici firmaya teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“En güzel meyvelerinden ve ürünlerinden biridir”

Bölgenin; yeşil alanları, eğitim tesisleri, sosyal tesisleriyle daha yaşanılabilir bir hale dönüştürülmesindeki çaba ve emeklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, “Gaziantep, büyüyen ve gelişen bir şehir. En büyük ihtiyaç da konut alanında kendini gösteriyor. Bu anlamda bu bölgenin eski halini hepimiz çok iyi biliyoruz. Burada çok zamanımız geçti. Şimdi bu bölgenin kentsel dönüşüm ile daha modern, daha güzel, yeşil alanları, eğitim tesisleri, sosyal tesisleriyle daha yaşanılabilir bir hale dönüştürülmesindeki çaba ve emeklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Bey’i ve ekibini tebrik ediyorum. Gaziantep’imizin konut stokuyla ilgili tabi ki sorunlarımız var, bunları aşabilmek için de bütün belediyelerimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da Gaziantep’te hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konut üretiminin belli bir noktaya gelebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu konutlar da bunun en güzel meyvelerinden ve ürünlerinden biridir. Ben, bu projenin Şehitkamil’imize, Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyor, burada yaşayacak olan vatandaşlarımızın da mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum. Böylesine güzel bir projeyi de şehrimize kazandırdıkları için de Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Gaziantep’in sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, konut alanında yapılan çalışmaların önemine işaret etti. Milletvekili Yüksel, “Bugün şehrimizin en büyük sorunlarından olan sosyal konutun ve kentsel dönüşümün aslında çözümüne yönelik bir adım atılıyor. Ben bu anlamda Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin zaten bu konuda önemli çalışmaları var. Büyükşehir Belediyesi olsun, Şehitkamil Belediyesi olsun, Şahinbey Belediyesi olsun önemli çalışmaları var. Şehitkamil Belediyemizin kendi imkanları ile yapmış olduğu çalışmaları bizler de takip ediyoruz. Ankara’da da bakanlık boyutunda bizler Milletvekillerimiz ile beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Çünkü gerçekten şehrimizde ciddi bir konut sorunu var. Sürekli göç alan bir şehiriz, büyüyen ve gelişen bir şehiriz. Bu da konut sorununa neden oluyor. Burada yapılacak olan bu konutlar bir nebze de olsa bu yaraya merhem olacak. İnşallah devamı için de hep birlikte şehrimizdeki kentsel dönüşümün devamı için çalışacağız. Daha yaşanabilir bir Gaziantep için inşallah hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediye Başkanımıza ve ekibine, yüklenici firmaya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.