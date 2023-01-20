Karne alan öğrenciler için çocuk şenliği

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çocukların sömestr tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 21-29 Ocak tarihleri arasında çocuk şenliği düzenlenecek

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 21 Ocak saat 09:00’da start alacak şenlik, 9 gün boyunca akşam saat 19:00’a kadar devam edecek. Şenlikte gerçekleştirilen etkinliklerde ise Nasrettin Hoca, Niloya Keloğlan Masalları, Bremen Mızıkacıları Kukuli, Küçük Hazerfen, Elif ve Arkadaşları, Arı Maya ve Aslan Hürkuş çocuklarla buluşacak. Düzenlenecek etkinlikte şişme oyun gruplarının yanında çeşitli oyun grupları da yer alacak.

Başkan Tahmazoğlu’ndan davet

Panayır havasında geçmesi planlanan şenlik için tüm çocukları ve velilerini davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “21-29 Ocak tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Çocuk Şenliğimiz başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak Çocuk Şenliği ile çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. 9 gün sürecek olan Çocuk Şenliğinde Nasrettin Hoca, Niloya Keloğlan Masalları, Bremen Mızıkacıları Kukuli, Küçük Hazefren, Elif ve Arkadaşları, Arı Maya ve Aslan Hürkuş çocuklarla buluşacak. Fuarımız her gün sabah saat 09.00’da kapılarını açıp 19.00’a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.