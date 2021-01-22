Karkamış’ta 2 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep Karkamış’taki sınır kapısında 2 bin 150 paket kaçak sigara geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan tır durduruldu. Tırda yapılan aramada, 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.