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Karkamış’ta 2 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı
Gaziantep Karkamış’taki sınır kapısında 2 bin 150 paket kaçak sigara geçirildi.
GAZİANTEP 22.01.2021, 18:48
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Gaziantep Karkamış’taki sınır kapısında 2 bin 150 paket kaçak sigara geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan tır durduruldu. Tırda yapılan aramada, 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.Tır sürücüsü hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.