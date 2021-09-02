Karında şişkinlik şikayetiyle geldi karnından 7 kilogram kitle çıktı

Gaziantep’te yaşayan 25 yaşındaki İ.B. karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz’a başvurdu. Yapılan tetkiklerde karnında kitle teşhisi konulan genç kadına ameliyat kararı verildi. Başarılı geçen ameliyatta genç kadının karnından 40 santimetre çapında, 7 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Yıllardır karın ağrısı ve şişkinlik şikayeti yaşayan İ.B. adlı genç kadın ameliyatla karnında 40 santimetre çapında, 7 kilogram ağırlığındaki kitlenin çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu. Tekrardan sağlığına kavuşan genç hasta, “Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi.

“Hastamızın karnında 7 kilogram ağırlığında ve 40 santimetre çapında devasa kitle bulduk”

Ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, hastanın karın bölgesinde devasa boyutlarda kitle tespit ettiklerini söyleyerek, “Hastamız bize karnındaki bir şişlikle geldi. Yıllardır bunu utancından veya çevre baskısından korkarak gizlemiş. Bazıları da ‘ona kilolusun spora gitmelisin’ demiş. Hastamız birtakım sıkıntılar oluncaya kadar hastaneye gitmeyi de ertelemiş. Hastamız bize başvurduktan sonra tetkiklerini yaptık ve karnının içerisinde yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde devasa bir kitle olduğunu tespit ettik. Tüm görüntüleme yöntemlerini yaptık ve kadın doğum uzmanlarımızla görüşerek ameliyat için onay aldık. Devasa kitle yüzünden hastamızın ameliyat olmaktan başka şansı yoktu. Hakikaten ameliyattaki kitlenin bu kadar büyük olduğunu düşünemiyordum. Bize de sürpriz oldu. Hastamızın karın bölgesinde yaklaşık 7 kilogram ağırlığında ve 40 santimetre çapında devasa kitle bulduk. Ameliyat ile kitleyi hastanın karın bölgesinden aldık. Ameliyattan çıktıktan sonra hastamız rahatladı. Ameliyattan kısa bir süre sonra karındaki devasa şişlik hemen kayboldu. Ameliyatın ardından hastayı kontrol amaçlı bir gün müşahedeye aldık ve bir günün sonunda hastamızı taburcu ettik. Hastamızın kontrollerinde herhangi bir sorun yok. Patolojik sonuçları da temiz çıktı. İnşallah bundan sonraki hayatında da güzel bir yaşam onu bekliyor diye umut ediyorum” dedi.

“ Karındaki şişkinlik ve ağrı hafife alınmamalı”

Karın bölgesindeki şişkinlik ve ağrıların hafife alınmayarak doktorlara danışılması gerektiğini ifade eden Dr.Yılmaz, “Dönem dönem bu tarz kitlelere rastlanmıştır. Bu olaylara daha çok gençlerde rastlıyoruz. Biraz ihmal edilmekten kaynaklanıyor. Çünkü gençlerimiz; hastalıklarını söylemeye utanıyor yahut kitleyi kilo olarak kabul ediyor. Doktora ve uzmanlara danışma süreci geciktikçe hastamızda olduğu gibi devasa boyutlara geliyor. Hatta devasa boyutlara ulaşan kitleler hastayı nefes alamaz hale getiriyor. Dediğimi gibi daha önceden hastamızın rutin kontrolleri yapılmış olsa kitlenin başlangıç odağı tespit edilebilir ve kapalı bir ameliyat gerçekleştirilebilirdi. Hastamız sosyal nedenlerden dolayı doktora başvurmamış ve o nedenle de kitle bu seviyeye gelene kadar büyümüş. Kitle karın bölgesinde büyüdüğü sırada hiçbir tahribata neden olmamış. Sadece bağırsakları yukarı doğru ittirerek büyümüş. Karnımızdaki şişlik ve ağrıları ihmal etmemiz gerekir. Hangi ortamda yaşıyorsak yaşayalım mutlaka bir hekim kontrolüne gitmek gerekir. Gerekli bir iki tetkikten sonra en azından bir şey olup olmadığını, olduysa da erken dönemde bunun çaresine bakılıp tedavi edilebilir” ifadelerini kullandı.

“Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum”

Ameliyat sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren İ.B., “Karnımda büyüme hissediyordum. Onu da kiloya bağlıyordum. Son iki yıldır daha da çok büyümeye başlayınca spora gitmeyi düşündüm. Gittiğim spor kulübündeki eğitmenler, bunun kilodan kaynaklı olmadığını ve herhangi bir doktora gitmemi söylediler. Bende pandemiden korktuğum için uzun bir süre hastaneye gidemedim. Daha sonra karnımdaki şişkinlikten dolayı çevremden olumsuz şeyler duyunca doktora gitmeye karar verdim. Emin Hocaya başvurdum. Karnımdaki kitlenin 7 kilo ağırlığında ve 40 santim çapında bir kitle olduğunu beklemiyordum. Büyük olduğunu hissediyordum ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Şuan kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Karnında şişkinlik ve ağrı hissedenler ağrılarını hafife almamalarını tavsiye ediyorum. Derhal bir hekime başvurmalarını öneriyorum. Emin Hocanın başarılı bir doktor olduğunu çevremdekilerden duymuştum. Ona güvendim, geldim ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.