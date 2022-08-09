Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oktay Koyuncu ANKA’da

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, uzman hekim kadrosuna Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oktay Koyuncu’yu kattı.

Uzman Dr. Oktay Koyuncu, 1987 yılında Konya’da doğdu. 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Dr. Koyuncu, 2012’de mezun oldu. 2012-2013 Cihanbeyli Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim olarak görev yapan Dr. Koyuncu, 2014-2020 yıllarında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji araştırma görevlisi oldu. Dr. Koyuncu, 2020 Nusaybin Devlet Hastanesi’ne Kardiyoloji uzmanı olarak atandı.

Tıbbi ilgi alanları invaziv (girişimsel) kardiyoloji olan Dr. Koyuncu, kalp krizi, kalp kapağı hastalıkları, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kalp ritim ve ileti bozuklukları, periferik damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, derin ven trombozu (DVT), doğumsal kalp hastalıkları, panik atak alanlarında hastalara hizmet vermektedir.

ANKA Hastanesi ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman ve akademik hekim kadrosuyla tüm branşlarda hasta kabul etmektedir.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek, tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağkur’lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.