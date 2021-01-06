Karacaahmet’te bir park daha yapılıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Karacaahmet Mahallesi’nde yapılacak olan yeni parkın yer düzenleme ve yol açma çalışmalarına başlanıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yol açma ve park yeri düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni bir parkı daha ilçeye kazandırmak adına çalışma yürütüyor. Karacaahmet Mahallesi’nde 18 dönümlük alan üzerine kurulması planlanan parkın öncelikli olarak yol açma çalışmaları ve park yeri düzenleme çalışmaları başlatıldı. Şehitkamil Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni kurulacak parkın, 30 metrelik, 15 metrelik, 12 metrelik ve 8 metrelik genişliğinde 7 farklı yol açma ve park yeri düzenleme çalışmalarını yürütüyor. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özveriyle çalışma yürüten ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

"Nitelikli bir parkı daha milletimizin hizmetine sunacağız"

Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak Hakim ve Savcılar Lojmanlarının olduğu alandan başlayıp, Fıstıklık Mahallesine giden bölgenin alt kısmında yoğun bir konut yapılıyor. Tabi vatandaşlarımızın yeşil alana ihtiyaç vardı. Şu an üzerinde bulunduğumuz alan 10 bin metrekarelik bir alan. Bu bölgede de yeşil alan elde edebilmek adına kırıcılar ile çalışıyoruz. Burası daha önce de GASKİ’ye ait olan asfalt şantiyesi ve boru şantiyesinin olduğu yer. Üst kısımlarda çok yoğun konut olunca hemen buranın park planlamasına geçtik. Şu an ekiplerimiz, kuracağımız parkın yol açma çalışmalarını ve park yeri düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İnşallah kırım işleri bittikten sonra, bahar ile birlikte burada ağaçlama çalışmalarını başlatıp, nitelikli bir parkı daha milletimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.