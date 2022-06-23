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Kapüşonlu hırsız suç makinası çıktı

Gaziantep’te bina girişlerindeki eşyaları çalan kapüşonlu hırsız önce kameralara sonra da polise yakalandı. Şahsın çeşitli suçlardan 77 suç kaydı ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

GAZİANTEP 23.06.2022, 09:58
Kapüşonlu hırsız suç makinası çıktı

Gaziantep’te bina girişlerindeki eşyaları çalan kapüşonlu hırsız önce kameralara sonra da polise yakalandı. Şahsın çeşitli suçlardan 77 suç kaydı ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gaziantep’te bina girişlerindeki eşyaları çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Özellikle bina girişlerindeki eşyaları gözüne kestiren şüphelinin fırsatını bulunca bu eşyaları çaldığı tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan şahsın bisiklet çaldığı anlarda ise şüphelinin ise kapüşon takarak bina girişindeki bisikleti alıp uzaklaşması yer alırken bir başka görüntüde ise şahsın kapının önündeki ayakkabıyı aldığı görülüyor. Şahsın çeşitli suçlardan 77 suç kaydı ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şahıs polis ekiplerince yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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