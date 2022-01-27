Kanseri Liv Hospital’da yendi

Liv Hospital Gaziantep’e 4 ay önce göğsündeki kitle şikayetiyle başvuran Demet Güner, erken tanı sayesinde kısa sürede meme kanserini yendi. Şifayı Liv Hospital Gaziantep’te bulan Demet Güner, "Herkese tavsiyem, sağlık kontrolünden geçmeleri ve ertelememeleridir" dedi.

Hastanın tedavisiyle ilgili bilgiler paylaşan Liv Hospital Gaziantep Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, meme kanserinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artık erken yaşlarda görüldüğüne dikkat çekti. Meme kanserinde tedavi yaklaşımlarının tamamen kişiye özel yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

“Erken evrede başarı şansı çok yüksek”

Hastalarının tedavisinde önce tümörün alt tipinin belirlendiğini ve bu doğrultuda bir tedavi yaklaşımı uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Büyükhatipoğlu, ‘’4 ay önce meme kanseri tanısı alan hastamız Demet Güner, başarılı bir meme kanseri ameliyatından sonra hastanemizde başladığı tamamlayıcı kemoterapinin ilk safhasını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Hastalığı erken teşhis edildiği için tedavi süreci daha kısa ve kolay oldu. Bundan sonraki tedavisini akıllı ilaçlar alarak tamamlayacak. Kendisine sağlıklı günler diliyoruz’’ dedi.

“Zamanında kontrol yaptırın”

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Demet Güner ise "Herkese tavsiyem, sağlık kontrolünden geçmeleri ve ertelememeleridir. Bu zorlu süreçte benim yanımda olan öncelikle Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu’na ve Liv Hospital Gaziantep çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.