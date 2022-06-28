Kanser araştırmalarında güncel geliştirmeler masaya yatırıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde, Uluğbey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM) ile Fitoterapi ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (FİTOTABAUM) destekleriyle “Ulusal Kanser Araştırmalarında Güncel Gelişmeler Kongresi (UKAG2022)” online olarak gerçekleştirildi.

GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Gezici’nin başkanlığında gerçekleşen kongreye, kanser araştırmalarına çok önemli katkılar sağlayan Türkiye’nin önde gelen bilim insanları katıldı. İki gün süren kongrede katılımcılar, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak, kanser araştırmalarındaki güncel gelişmeleri ve elde ettikleri bilimsel sonuçları paylaştı.

Programın açılışında konuşan Kongre Başkanı Doç. Dr. Sevgi Gezici, kanser vakalarının son yüzyılda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meydana gelen ölümlerin en sık nedenleri arasında olduğunu belirtti. Kanser nedeniyle meydana gelen ölüm oranlarının azaltılmasında, hastaların sağkalım sürelerinin ve yaşam kalitelerinin artırılarak, kanserin olabildiğince kontrol altına alınmasında, kanser araştırmalarına yönelik yapılan güncel çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gezici, Türk bilim insanları tarafından hayata geçirilen disiplinlerarası projelerin ve çalışmaların kanser araştırmalarına sağladığı katkılar yadsınamayacağını söyledi.

Doç. Dr. Gezici konuşmasının devamında, bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Ulusal Kanser Araştırmalarında Güncel Gelişmeler Kongresi’nin, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin, araştırma kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, araştırmacıların ve kanser araştırmalarına yönelik kurulan enstitülerin, farklı kurum ve kuruluşların bir araya gelmesine bilimsel bir zemin hazırladığını ifade etti. Kongrenin kanser araştırmalarında farkındalık oluşturmak ve bu alanda yapılacak ileriye dönük araştırmalara katkı sağlamak adına gerçekleştirildiğini ifade eden Doç. Dr. Gezici; Tıp doktorları, moleküler biyologlar, uzmanlar, onkologlar ve farklı disiplinlerden araştırmacılar ile kongreyi her yıl gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.