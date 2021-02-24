Kamyona zulalanan 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te bir kamyonda yapılan aramalarda, zulalanmış halde 8 kilogram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kentin doğu gişelerinde durdukları bir kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada aracın taban kısmına gizlenmiş halde birer kiloluk paketler halinde toplam 8 kilo uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.