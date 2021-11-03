Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri

Gaziantep Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan, Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler birimlerinde çalışan personellerine yönelik Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eğitim Semineri bugün sabah saatlerinde yapılan açılış programı ile başladı.

Seminere Vali Davut Gül, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan, Basın İlan Kurumu Gaziantep İl Müdürü Haşim Poyraz, Şehitkamil Belediyesi Basın Müdürü Aydın Sert ve kamu kurumlarının ilgili personelleri katıldı.

Seminerde konuşan Vali Davut Gül, vatandaşlar ile devlet arasındaki iletişimin değiştiğini belirterek, “Eskiden radyo veya televizyondan yapılan bir açıklamayı vatandaşlar talimat olarak algılıyordu. Şimdi vatandaşların talepleri var ve devlet olarak bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Patron millet, bizlerde millete hizmet eden kamu görevlileriyiz. İletişim kanallarının vatandaşa açık olması ve vatandaşa sadece usulen verilen cevap değil, taleplerini yerine getirecek ve vatandaşı tatmin edecek açıklayıcı bilgi vermek durumundayız” dedi

“Seminerin çok faydalı olacağını düşünüyorum”

Vali Gül, kamu kurum görevlilerine yönelik olarak iletişim ve sosyal medya mecralarında yapılan hataları da hatırlatarak, “Özellikle sosyal medya başta olmak üzere kurumlarımızın resmi hesaplarının olmaması, olan hesaplarında aktif olarak kullanılmaması, bunun sonucunca vatandaşlar üçüncü hesaplardan bilgiler ediniyor ve taleplerini üçüncü hesaplardan dile getiriyor. Ayrıca Kamu görevlilerinin sahibi belli olmayan hesabı kimin kullandığı belli olmayan hesapları takip etmesi, beğenmesi ve paylaşması bu hesaplara yasallık, meşruluk kazandırıyor. Bu nedenle kimi takip ettiğimizi neyi beğendiğimizi ve neyi paylaştığımıza dikkat etmemiz lazım. Bu seminerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

“İnşallah verimli bir seminer olacak”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ise seminerin verimli geçeceğini dile getirerek, “Vatandaşın, kamu kurumlarına ulaşabileceği birçok alan var. İçişleri bakanlığımızın valilikler bünyesinde bulanan Açık Kapı. Dijitalleşme ile ilgili kamu kurumlarımızın, birçok özel sektörün bile önünde gidiyor. Örneğin, e-nabız uygulaması e-devlet uygulaması var. Hepimizin hayatını nasıl kolaylaştırdığını görüyoruz. Vatandaş ile devletin iletişimi konusunda kamu görevlilerine çok büyük rol düşüyor, çünkü siz devletin gülen yüzüsünüz. Sizlerde birer vatandaş olarak farklı kamu kurumlarına gittiğinizde nasıl karşılanmak istiyorsanız, bulunduğunuz kurumlarda da vatandaşlarla iletişiminizi o şekilde yapın isteriz. İnşallah verimli bir seminer olacak. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

Kurumsal iletişim semineri 5 Kasım’da son bulacak.