banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!

Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri

Gaziantep Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan, Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler birimlerinde çalışan personellerine yönelik Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eğitim Semineri bugün sabah saatlerinde yapılan açılış programı ile başladı.

GAZİANTEP 03.11.2021, 15:53
Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri

Gaziantep Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan, Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler birimlerinde çalışan personellerine yönelik Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eğitim Semineri bugün sabah saatlerinde yapılan açılış programı ile başladı.

Seminere Vali Davut Gül, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan, Basın İlan Kurumu Gaziantep İl Müdürü Haşim Poyraz, Şehitkamil Belediyesi Basın Müdürü Aydın Sert ve kamu kurumlarının ilgili personelleri katıldı.

Seminerde konuşan Vali Davut Gül, vatandaşlar ile devlet arasındaki iletişimin değiştiğini belirterek, “Eskiden radyo veya televizyondan yapılan bir açıklamayı vatandaşlar talimat olarak algılıyordu. Şimdi vatandaşların talepleri var ve devlet olarak bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Patron millet, bizlerde millete hizmet eden kamu görevlileriyiz. İletişim kanallarının vatandaşa açık olması ve vatandaşa sadece usulen verilen cevap değil, taleplerini yerine getirecek ve vatandaşı tatmin edecek açıklayıcı bilgi vermek durumundayız” dedi

“Seminerin çok faydalı olacağını düşünüyorum”

Vali Gül, kamu kurum görevlilerine yönelik olarak iletişim ve sosyal medya mecralarında yapılan hataları da hatırlatarak, “Özellikle sosyal medya başta olmak üzere kurumlarımızın resmi hesaplarının olmaması, olan hesaplarında aktif olarak kullanılmaması, bunun sonucunca vatandaşlar üçüncü hesaplardan bilgiler ediniyor ve taleplerini üçüncü hesaplardan dile getiriyor. Ayrıca Kamu görevlilerinin sahibi belli olmayan hesabı kimin kullandığı belli olmayan hesapları takip etmesi, beğenmesi ve paylaşması bu hesaplara yasallık, meşruluk kazandırıyor. Bu nedenle kimi takip ettiğimizi neyi beğendiğimizi ve neyi paylaştığımıza dikkat etmemiz lazım. Bu seminerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

“İnşallah verimli bir seminer olacak”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ise seminerin verimli geçeceğini dile getirerek, “Vatandaşın, kamu kurumlarına ulaşabileceği birçok alan var. İçişleri bakanlığımızın valilikler bünyesinde bulanan Açık Kapı. Dijitalleşme ile ilgili kamu kurumlarımızın, birçok özel sektörün bile önünde gidiyor. Örneğin, e-nabız uygulaması e-devlet uygulaması var. Hepimizin hayatını nasıl kolaylaştırdığını görüyoruz. Vatandaş ile devletin iletişimi konusunda kamu görevlilerine çok büyük rol düşüyor, çünkü siz devletin gülen yüzüsünüz. Sizlerde birer vatandaş olarak farklı kamu kurumlarına gittiğinizde nasıl karşılanmak istiyorsanız, bulunduğunuz kurumlarda da vatandaşlarla iletişiminizi o şekilde yapın isteriz. İnşallah verimli bir seminer olacak. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

Kurumsal iletişim semineri 5 Kasım’da son bulacak.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6