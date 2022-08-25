Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sevük ANKA’da

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri uygulayan modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla Gaziantep’in yanı sıra çevre illerin de çekim merkezi olmayı başaran ve Gaziantep’in sağlık turizminde merkez olması yönünde önemli başarılara imza atan ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna başarılı ve güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı. 1979 yılında Erzurum’da doğan Doç. Dr, Utkan Sevük, lise eğitimini Muğla Anadolu Lisesi`nde tamamladı. Tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde alan Doç.Dr. Sevük, fakülteden 2003 yılında mezun oldu. Doç.Dr. Sevük, uzmanlık eğitimini Türkiye`nin en iyi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinikleri`nden biri olan Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği`nde Türkiye’nin önde gelen Kalp ve Damar Cerrahlarından alarak, 2010 Yılında uzmanlık eğitimimi tamamladı. 2017 yılında Üniversitelerarası kurulun yaptığı sözlü sınavla Doçentlik ünvanı aldı. 2018-2019 yılları arasında İtalya`nın Pisa şehrinde Sant’AnnaScuolaSuperiore Üniversitesi`ne kabul edilen Doç.Dr. Sevük, küçük kesi ile kalp ameliyatları (minimal invaziv kalp ameliyatları) üzerine yüksek lisans yaptı ve Avrupa`nın önde gelen Kalp Cerrahisi merkezlerinde küçük kesi ile kalp ameliyatları üzerine eğitim aldı. Doç.Dr. Utkan Sevük, 2018 yılında İtalya Milan`da yapılan Avrupa Kalp Cerrahisi yazılı yeterlilik sınavında başarılı olarak MEBCTS ünvanı aldı. 2021 yılında Avrupa Kalp Cerrahisi Yeterlilik Kurulu (EBCTS) kararı ile Avrupa Kalp cerrahisi Yeterlilik belgesi (FEBCTS) aldı. Doç.Dr. Utkan Sevük’ün ilgi alanları, küçük kesi ile kalp ameliyatları, koltukaltı kalp ameliyatları, açık ve kapalı koroner bypass ameliyatları, açık ve kapalı kalp kapak ameliyatları, açık aort ameliyatları, kapalı aort hastalıkları tedavisi (EVAR, TEVAR),Kalp deliği ameliyatları(ASD, VSD), Doğuştan kalp hastalıkları ameliyatları, Kalp tümörü ameliyatları, açık ve kapalı varis ameliyatları, ameliyatsız varis tedavisi(Skleroterapi ve köpük tedavisi), atardamar ameliyatları, atardamar tıkanıklıklarının anjiografi ile tedavisitoplardamar tıkanıklarının(derin ventrombozu) anjiografi ile tedavisi, hemodiyaliz için Arteriovenöz fistül açılması, hemodiyaliz için kateter(geçici/kalıcı) açılması. 100’den fazla ulusal, uluslararası makale ve ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri mevcut olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük’ün çeşitli kalp ve damar cerrahisi kitaplarında çeviri kitap bölümleri mevcut. Doç.Dr.Sevük,Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVECD)EuropeanAssociation of CardiothoracicSurgery (EACTS) üyelikleri bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara ve kongre kurslarına katılan Kap ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük, Regensburg Üniversitesi, ECMO(Kalp ve akciğer dolaşım destek sistemi) Eğitimi, Regensburg, Almanya (2014), EACTS Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi (Endovasküler) Kursu, Hamburg, Almanya (2017), Minimal İnvaziv (Küçük kesi ile) Kalp Ameliyatları ve Kapak Tamiri Eğitimi, Maastricht Üniversitesi, Maastricht, Hollanda (2017) UVECD Doppler Ultrasonografi Kursu, UVECD Kapalı (Endovasküler) Varis Tedavisi Kursu, UVECD Böbrek Yetmezliğinde Damar Erişimi (Fistül ve Kateter) Kursu, UVECD Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi (Endovasküler) Kursu, TKDCD Kapalı (Endovasküler) Aort Anevrizma Onarımı (EVAR, TEVAR) Kursu, TKDCD ECMO (Kalp ve akciğer dolaşım destek sistemi) Eğitimi, TKDCD Kalp Kapak Tamiri Kursu, UCCVS Aort Kapak Onarımı kursunu tamamlamıştır.

Anka Hastanesi

ANKA Hastanesi ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman ve akademik hekim kadrosuyla tüm branşlarda hasta kabul etmektedir.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek, tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağkur’lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.