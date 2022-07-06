Kalp kapağı ameliyatsız yöntemle onarıldı

Kalp kapağında ileri derecede kaçak olan İbrahim Sıngir, açık kalp ameliyatında hayati riski çok yüksek olması nedeniyle ameliyatsız uygulanan başarılı bir yöntem ile sağlığına kavuştu.

Liv Hospital Gaziantep hastanesine başvuran ve Mitral kapağında ileri derecede kaçak olan İbrahim Sıngirdi, açık kalp ameliyatında hayati riski çok yüksek olması nedeniyle ameliyat edilemedi. Hasta, alınan hzılı bir karar ile anjiyografik olarak yapılan Carillon implantasyonu yöntemiyle ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

“Açık kalp ameliyatının riskli olacağına karar verdik”

Hastasının tedavisi hakkında açıklamada bulunan Liv Hospital Gaziantep Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Musa Çakıcı,“İbrahim Bey bize geldiğinde tüm tetkikler yapılarak açık kalp ameliyatının riskli olacağına karar verdik, bu nedenle hastamızın hayatını daha fazla riske sokmayacak bir yöntem araştırdık. Bu durumda en sık yapılan yöntem açık cerrahi tekniğiyle kapağın çıkarılarak dokuların temizlenmesi ve yeni bir protez kapak konulmasıydı. Ancak hastamız için bu yöntem çok olumsuz sonuçlara yol açabilirdi. Mitral yetmezliği olan hastaların yarısında açık kalp cerrahisinin yüksek hayat kaybı veya komplikasyon riski vardır. Hastanın hayatını daha fazla riske sokmayacak bir yöntem üzerinde yoğunlaştık. Son yıllarda Carillon implantasyonu tedavisinin bu hastalar için önemli bir umut kaynağı olması nedeniyle bu tekniği uygulamaya karar verdik” dedi

“Mitral kapak ameliyatı çok yüksek riskli hastalara uygulanıyor”

Ameliyatsız mitral kapak tamiri hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Musa Çakıcı, “Carillon implantasyonu yöntemi ile ameliyatsız mitral kapak tamiri, göğüs kafesi açılmadan kasık damarından mitral kapağın iki parmağını orta hatta bir mandal ile birleştirme işlemidir. Bu işlem mitral kapak yetmezliği olan ve eşlik eden yüksek risk nedeniyle mitral kapak ameliyatı çok yüksek riskli olan hastalara uygulanmaktadır. Hastamızın operasyonunu anjiyo ekibimiz ile başarılı bir şekilde gerçekleştirerek kendisini taburcu ettik” şeklinde konuştu.

“Musa hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum”

Sağlığına kavuşmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren İbrahim Sıngir ise "Musa hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum, sağlığıma kavuştum" ifadelerini kullandı.