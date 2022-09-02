Kalp hastalıkları sinsi ilerler

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, bazı kalp hastalıklarının sinsi ilerlediğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi yurt içi ve yurt dışından gelen birçok hastaya şifa oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Yazıcı, kalp hastalıklarının dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında başı çektiğini ifade etti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı yaptığı açıklamada kalp hastalarının çoğunun aslında kendini sağlıklı sanan, daha önce doktora gitmeyen kişilerden oluştuğunu belirtti. Kalp hastalıklarında poliklinik şartlarınlarında yapılacak muayene ve bir kaç tetkikle kalp hastalık riskinin saptanabildiğini belirten Uzm. Dr. Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: ‘’ Kalp hastalıklarında önemli olanda birincil koruma ile henüz kalp krizi geçirmeden ve kalıcı kalp hasarı oluşmadan evvel kalp hastalıklarının önüne geçmektir. Aslında beslenmeye dikkat ederek kilo verip egzersiz yaparak, stresten mümkün olduğunca kaçınarak , sigarayı bırakıp kan şekeri ve tansiyonu kontrol altına alarak, kalp damar hastalıklarının büyük bir kısmının önüne geçmek mümkündür. Kalp damar hastalıklarının bazılarının sinsi ilerleyip belirti vermediği unutulmamalıdır ve düzenli kalp kontrolü yaptırılmalıdır. Bu bağlamda, herkesin kalp kontrollerini yaptırmasını önermekteyiz’’ dedi.