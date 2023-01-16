Kalp çarpıntısı bulunan hasta başarı operasyonla sağlığına kavuştu

ANKA Hastanesi Kalp Merkezi’nde başarılı bir operasyona imza atıldı. Kalp çarpıntısı ve nefes darlığı bulunan hasta, başarılı bir şekilde ventriküler taşikardi ablasyonu yapılarak sağlığına kavuşturuldu.

Almanya’da yaşayan 49 yaşındaki Sabri Avcı, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleri ile tavsiye üzerine ANKA Hastanesi Kalp Merkezi Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz’a başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda teşhis konulan hastaya VES ve ventriküler taşikardi ablasyonu yapıldı.

Başarılı geçen operasyon ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kaçmaz, ”Hastamız bize başvurmadan önce Almanya’da ilaç tedavisi gördüğünü, kalbindeki ritim sorunlarının tespiti ve göğüs ağrıları nedeniyle koroner anjiyografi geçirdiğini anlattı. Hastanemize ekibiyle birlikte misafir olarak gelen Doç. Dr. Erkan Baysal ile birlikte hastamıza kasık bölgesinden girilerek VES ventriküler taşikardi ablasyon uygulandı. Bu tedaviyi diğerlerinden ayıran 3 boyutlu haritalama yöntemiyle gerçekleştirilmesi. Ekip olarak hastamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, daha sağlıklı ömürler diliyoruz” dedi.

Şu anda kendisini iyi hissettiğini belirten Avcı ise, “Diyarbakır’da tanıdıklarım bana, ANKA Hastanesi Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz’ı tavsiye etti. İyi ki, buraya gelmişim. Sağlığıma kavuştum. ANKA Hastanesi ve Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz’a minnettarım. Her şey için teşekkür ederim” diye konuştu.