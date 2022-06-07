Kaliteye öğrenci eli

Gaziantep Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu, GAÜN Kalite Güvence Birimi ve Genç Kalite Topluluğu tarafından ‘İç Kalite Güvencesi Sisteminde Kalite Öğrenci Toplulukları, Rol ve Katkılar’ çalıştayı gerçekleştirildi.

Öğrenciler arasında kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına, öğrencilerin kalite güvencesi çalışmalarına katılarak süreçleri içselleştirmelerine katkı sağlamaları ile kalite öğrenci topluluğuna üye öğrencilerin kalite güvencesi çalışmalarına yönelik bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla düzenlenen çalıştay, GAÜN Seyirtepe Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleşti.

Çalıştaya Yükseköğretim Kalite Kurul Üyesi ve Komisyon Başkanı Mehmet Bora, Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ ile komisyon üyeleri Sena Çatal ve Ömer Faruk Sönmez, GAÜN Birim Kalite ve Akreditasyon Ekiplerindeki Öğrenci Temsilcileri, Genç Kalite Topluluğuna üye öğrenciler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalite Topluluğu öğrencileri katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın koordinatörlüğünde yürütülen çalıştayda, öğrencilerin kalite süreçlerindeki rolü, katkıları ve kalite topluluklarının önemine değinildi. Genç Kalite Topluluğu Başkanı Hatice Kübra Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi, “Öğrenciler kaliteyi tartışırken, kendi üniversitelerindeki kalitenin paydaşı olduklarını ve süreçlerde yer almanın önemini anladı. Kaliteye katkıları yönündeki kendi geliştirdikleri çözümleri ve önerileri posterleştiren öğrenciler, kalitenin parçası olduklarında daha hızlı yol alındığını fark etti.”

Genç Kalite Topluluğu Akademik Danışmanı ve GAÜN Kalite Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Gaye Ayrancıoğlu, öğrencilerin yaşadıkları deneyimin çok değerli olduğunu ve bu çalışmanın gelecek eğitim yılında üniversitenin tüm akademik birimlerindeki katılımcı öğrencilerle tekrarlayarak, kurum genelinde kalite bilincinin yaygınlaştırılmasına çok büyük katkı sunacağını belirtti.