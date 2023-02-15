Kadooğlu’ndan kenetleme vurgusu

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu önümüzdeki süreçte gerek üretici gerekse ihracatçıların daha çok çalışarak yaraların bir an önce sarılması için büyük çabalar sarf edeceklerini ifade etti.

Türkiye’nin yaşadığı büyük afet sonrası Güneydoğulu sanayiciler bir yandan depremin yaralarını sarmak için çabalarken bir yandan da üretim tesislerinde yeniden üretime geçerek ülke ekonomisine destek vermek için büyük çabalar harcıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Hatay’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Celal Kadooğlu başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. Yaşanan felaketin çok büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Kadooğlu, “Ülke olarak büyük bir yastayız. 10 ilimizde yaşanan bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Depremin ilk anından itibaren bütün arkadaşlarımız fabrikalarında mutfaklarını devreye sokarak acil yemek ihtiyaçlarını karşılarken yaşanan bu büyük afetten zarar gören vatandaşlarımızın birçok konudaki sorunlarını çözmek içinde ellerinden gelenleri yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Önümüzde yeni bir dönem var. Normalleşmeye geçmeye başlıyoruz. Fabrikalarımız yeniden üretime geçerek sürdürülebilir ihracatın kesintiye uğramaması, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak ve yaralarımızı daha hızlı sarabilmek için var gücümüzle çalışmaya başlıyoruz. Şimdi daha çok çalışacağız. Bir yandan yaralarımızı sararken diğer yandan dünya pazarlarındaki mevcut payımızı kaybetmemek için ihracatımızı arttıracak ve gerek ülkemizin gerekse bölgemizin her zaman dimdik ayakta olacağını ispatlayacağız. Bunları birlik ve beraberliğimizi koruyarak, kenetlenerek gerçekleştireceğiz. Yaşanan deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet milletimize başsağlığı diliyoruz. Biz sanayiciler dün olduğu gibi bu günde devletimizin, milletimizin emrindeyiz” dedi.

Yapılan toplantıda 2023 yılı için planlanan faaliyetlerin önümüzdeki süreçte gerçekleştirileceğini de ifade eden Başkan Celal Kadooğlu üretim tesislerinin faaliyete geçerek çarkların yeniden dönmeye başlayacağını da sözlerine ekledi.