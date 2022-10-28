Kadooğlu’ndan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Cumhuriyet, milletimizin topyekun mücadelesi ile kurulan ortak eseridir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetin 99. yıldönümünü coşku ve gururla kutladıklarını belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kadooğlu, "Birinci Dünya Savaşı sonrası emperyalist güçler tarafından işgal edilen yurdumuzu düşmanlardan temizleyen atalarımız, dünya milletlerine de örnek olan kurtuluş mücadelesi ile Cumhuriyetimizi kurmuştur. Millet iradesine dayanan Cumhuriyet, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde imkansız gibi görünün hedeflere bile ulaşacağımızın en güzel kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Atalarımızın kanları ve canları pahasına kurduğu Cumhuriyet bizlere bırakılan en büyük mirastır. Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için atalarımızın mücadele ruhunu örnek almalı, bıkmadan usanmadan çalışmalıyız. Her anlamda daha güçlü bir Türkiye’nin ancak üretim, istihdam ve ihracatla mümkün olduğunun bilinci ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramını kutlarken, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.