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Kadooğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GAZİANTEP 19.05.2022, 09:45
Kadooğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu 19 Mayıs 1919’un bir milletin var olma mücadelesinde atılan en önemli adım, milli mücadele yolunda ki ilk kıvılcım olduğunu dile getirdi. Kadooğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103.yıl dönümünü kutlayarak “Bize emanet edilen bu cennet vatanın gelişmesi, kalkınması ve devraldığımızdan daha güçlü bir şekilde yeni nesillere aktarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında gençliğin yarınlara çağın gerektirdiği koşullarda hazırlanması gerektiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu “Bir milletin var olma mücadelesinde ki en önemli adımlardan birisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı işgal edilen bir vatanın kurtuluşu için yakılan en büyük meşaledir. Böylesine anlamlı bir günün gençliğe bayram olarak armağan edilmesiyse geçmişten geleceğe millet olarak yolculuğumuz için önemli mesajlar içermektedir” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizi çağın gerektirdiği koşullarda eğitmeliyiz”

Yeni neslin eğitimine önem verilmesi gerektiğine de dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, nitelikli eğitim almış gençlerle yarınları büyük ve güçlü Türkiye’sinin her anlamda güçlü ülkeler arasındaki yerini alabileceğini belirterek, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini oluşturan ve 103 yıl önce yakılan meşalenin günümüzü, yarınlarımızı aydınlatacak olması, geleceğimizi yaşayacak ve yaşatacak olan yeni nesillerimizin çağın gerektirdiği gibi eğitilmesi ve gerekli donanımlara kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu cennet toprakları canlarını bizler için feda ederek vatan olarak bizlere armağan edenlerin en büyük umudu büyük ve güçlü Türkiye’nin ilelebet yaşamasıdır. Bu bilinçle bizler de devraldığımız bu vatan toprağımızı gelecek nesillerimize daha güçlü ve dinamik olarak devredebilmek için üzerimize düşenleri fazlasıyla yapmak zorundayız. Öyle ki yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin en iyi koşullarda geleceğe hazırlanması, çağın gerektirdiği donanım ve bilgiye kavuşabilmeleri için eğitimleri başta olmak üzere millet olarak onları en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Öyle ki her zamankinden daha çok çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve yüzyılın gerektirdiği gelişim ve değişimi kendi sektörlerimize uygulayarak gençlerimizi bu sektörlerde en iyi noktalara konumlamak zorundayız. İşte o zaman bu milletin bir ferdi olarak milli değerlerine bağlı, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sinin mimarlarını yetiştirmiş ve bir vatandaş olarak üzerimize düşenleri yapmış oluruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın bağımsızlığı için canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunar, yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız” ifadelerine yer verdi.

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