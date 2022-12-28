Kadooğlu yağa ödül yağdı

Yatırımları, üretim ve istihdamının yanı sıra ihracatı ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı adını sıkça duyuran Kadooğlu Holding 2022 yılının bitimine sayılı günler kala çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ödüllendiriliyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Kadooğlu Yağ Yıldızı ödülünü alırken Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları 2022 Ödül töreninde de Gaziantep’in Yıldızı ödülünü aldı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde Gaziantep Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Gaziantep’in Yıldızları 2022 Ödül Töreninde Kadooğlu Yağ’ın ödülünü Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu Gaziantep Valisi Davut Gül’den GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ise İhracatın Yıldızı Ödülünü Kadooğlu Yağ Genel Müdür Yardımcısı Azime Kadooğlu Akbulut ödülünü Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer’den aldı.

70’i Aşkın Ülke Mutfağında Kadooğlu Yağ Var

70’in üzerinde ülke mutfağında Kadooğlu Yağ markalarının kullanıldığına dikkat çeken Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, “2022 yılı sektörümüzde firmamızın liderlik yolunda önemli adımlar attığı bir yıl oldu. 2022 yılının son günlerine gelindiğinde başarılarından dolayı firmamıza GAİB tarafından İhracatın Yıldızı, Gaziantep Sanayi Odası tarafından ise Gaziantep’in Yıldızı ödülleri verildi. Bu başarının ardında büyük bir ekip ve Kadooğlu Yağ ailesi var. Kadooğlu Yağ olarak güçlü ve dinamik ekibimizle her gün aynı özenle ürettiğimiz ayçiçek, mısır, pamuk ve margarin yağlarımızı, Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve Elianto markalarımızla 70’in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Şirketimiz aynı zamanda 5 bölge müdürlüğü ve yaygın distribütörlük ağı ile Türkiye’nin dört köşesinde hizmet veriyor. Tesislerimize yaptığımız yatırımlarla rekabet gücümüzü sürekli artırıyoruz. 2021 yılında yeni rafineri tesisimizi devreye alarak rafineri kapasitemizi 900 ton/güne çıkardık. Dolum kapasitemiz ise bin 550ton/güne ulaştı” dedi.