Dünya gıda sektörünün buluşma noktası olan ve yüzbinlerce ziyaretçinin akın ettiği World Food İstanbul 2022’de gözler Kadooğlu Yağ standındaki ürünlere çevrildi.

60’a yakın ülke sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini alıcılarıyla buluşturan Kadooğlu Yağ bünyesindeki bir birinden farklı ürünler ve markalar alıcıların ilgi odağı olurken stantta sunulan Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime, Elianto ve Mutfakların Şefi markalarının yenilikçi ürünleri alıcıların en fazla ilgi gösterdiği ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Kadooğlu yağ dünya sofralarında

Uluslararası fuarların gıda markalarının tanıtımı için büyük önem taşıdığını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, dünya gıda sektörünün bir araya geldiği World Food İstanbul 2022’de her zaman olduğu gibi Kadooğlu Yağ ürünleri ve markalarının da büyük ilgi gördüğünü, Türkiye’den dünya sofralarına sunulan lezzetler arasında yer almanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Yurt içi ve yurt dışı pazarların favorisi Kadooğlu Yağ

Gıda sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan ve Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki gururu haline gelen Kadooğlu Yağ, bünyesinde üretilen bir birinden farklı ürün ve markalarla yenilikçi ürünlerin fuarda gördüğü ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekleyen Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, sektörlerinde ülke ekonomisine sağladıkları yüksek katma değerlerden dolayı da mutlu olduklarını ifade ederek, “Yurt içi ve yurt dışı pazarların aranan markası haline gelen ve gerçekleştirdiği ihracatımızın yanı sıra oluşturduğumuz istihdamla da ülke ekonomisine sağladığımız katkılardan dolayı mutluyuz. Kadooğlu Yağ bünyesinde faaliyet gösteren farklı Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve endüstriyel tüketimde Mutfakların Şefi, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki en önemli markalarımız arasında yer alıyor. Fuarda standımıza dünyanın birçok ülkesinden büyük ilgi gösteriliyor. 2022 yılsonu hedeflerimizi aşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.