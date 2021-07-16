Kadınların korkulu rüyası endometriozis ve çikolata kisti

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ebru Ersoy, Endometriozis ve çikolata kisti hakkına bilgi verdi.

Dr. Ebru Ersoy endometriozis hakkında yaptığı açıklamada, rahim iç tabakasında her ay adet döngüsü ile yenilenen "Endometrium" adı verilen tabakanın, rahim dışında yerleşmesinin endometriozis olarak adlandırıldığını belirtti. Yumurtalık içinde yerleşmiş haline Çikolata kisti (Endometrioma) ismi verildiğini belirten Doç. Dr. Ersoy, adet başlangıcından menopoz dönemine kadar görülen bu hastalığın doğurgan yaştaki kadınlarda sık görüldüğüne vurgu yaptı.

Hastalık hakkında açıklama yapan Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ebru Ersoy, “Yumurtalık, tüp ve rahim başta olmak üzere vücutta yerleştiği yere göre hastanın şikayetleri farklılık gösterir. Adetten hemen önce başlayıp adet süresince devam eden şiddetli karın ve/veya kasık ağrısı (bazen okul ya da işe bile gitmeyi engelleyebilecek şiddette olabilir). İlişki esnasında şiddetli karın ve kasık ağrısı, Çocuk sahibi olamama (infertilite), Jinekolojik ameliyat ya da ameliyat çizgisinde ağrı vs. olarak öne çıkar” ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ebru Ersoy çikolata tedavisi hastanın şikayetine, hastalığın yayılım derecesine, çocuk isteminin olup olmamasına göre planlandığını çikolata kisti tedavisinde ilaç ve/veya cerrahi yer alsa da; çocuk istemi mevcut hastaların tedavisinde kimi zaman infertilite ve Tüp Bebek tedavisine öncelik verildiğini ifade etti.