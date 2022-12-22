Kadınların geliştirdiği yenilikçi gıda ürünleri görücüye çıktı

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) iş birliğinde yürütülen proje oluşumunda geliştirdiği yenilikçi gıda ürünleri Gaziantep Gastronomi Akademisinde (GAGA) görücüye çıktı.

“Gaziantep’teki Sosyal Kooperatifleri Hedefleyen Kapasite Geliştirme Programları ile Dayanıklılığın Artırılması Projesi” oluşumunda kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin 2022 yılı boyunca yaptıkları çalışmalar neticesinde geliştirdikleri ürünlerin tadımının yapıldığı "DEMO DAY: Yenilikçi Gıda Ürünleri Lansmanı ve Kapanış Toplantısı” sektör temsilcileri ve ilgilileri bir araya getirdi.

Yıldırım: Bu proje Gaziantep mutfak kültüründeki inovasyon için bir kırılım noktası

Toplantının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım; yenilik, üretim, kadın girişimciler ile somut çıktılara ulaşılan projenin Gaziantep mutfak kültüründeki inovasyon için bir kırılım noktası olduğunu belirterek, “Bir yıl önce Odamızın bilgi, deneyim ve yetkinlikleri ile UNCHR’ın kaynak sağlama gücü ve tecrübelerinin oluşturduğu sinerji ile kadın girişimcilerimiz için yola çıktık. Tarımsal gıda ürünleri alanında faaliyet gösteren, kadın kooperatiflerini ve kadın girişimcilerimizi destekleyerek katma değerli, yenilikçi, ticarileştirilebilecek ürünler geliştirmelerini istedik. Var olan ürünlerini piyasada daha iyi nasıl konumlandırabilirler, işlerini nasıl geliştirebilirler bu konularda yol arkadaşlığı yapalım istedik. Nihayetinde projenin alkışı hak eden somut, çok güzel çıktılarına ulaştık. Kısacası ben bu projenin hem kadınlarımız hem de Gaziantep mutfak kültüründeki inovasyon için bir kırılım noktası olduğuna inanıyorum. Eminim ki bundan sonra çok daha cesur girişimciler ile yollarımız kesişecek” dedi.

15 ürün geliştirildi, 7 ürün için patent başvurusu yapıldı

İş, kapasite ve ürün geliştirme programı oluşumunda 80 girişimci kadına 3 ay boyunca eğitim ve ardından 30 girişimci kadına ürün geliştirme desteği verildiğini söyleyen Yıldırım, “Projenin ürün geliştirme sürecinde, Gaziantep Gastronomi Akademisi de teknik altyapısı, mutfakları, salonları ile tam da misyonuna uygun bir rol üstlendi. Neticede, birazdan hep birlikte tadacağımız 15 inovatif ürün ortaya çıktı. Bunlardan ticarileşmesi noktasında umut vadeden 7 ürün için de patent başvurusu yapıldı. Kim bilir belki burada kendisine yatırımcı bile bulabilecek olan bu ürünlerin, fikirden nihai ürüne kadar tüm aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Ürünler yerel lezzetleri, yerel dokuyu yaşatacak şekilde konumlandırılmış

Ürünlerde dikkat çeken özel bir nokta olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Ürünlerdeki inovatif yaklaşım yerel lezzetleri, yerel dokuyu yaşatacak şekilde konumlandırılmış. Bu ne demek; Gaziantep gastronomi kültürünün nesilden nesile aktarılması, sınırları aşıp yerelden ulusala, ulusaldan küresele taşınabilecek özellikte ürünler. Örneğin Gaziantep sofralarının vazgeçilmezi kuru dolmayı herkes yapabilsin diye; Sumak Ekşili Antep Kuru Dolma Kiti Ya da yöresel baharatımız Tarhun ile yapılan et ve makarna harcı, çeşnili kuyruk yağı. Moringa bitkisinin, zahterimizin, peynirimizin, sumağımızın kullanıldığı çok özel ürünler geliştirildi” ifadelerini kullandı.

"Kadınlara fırsat oluşturduk"

Demo Day etkinliğinde söz alan UNHCR Kıdemli Saha Koordinatörü Periklis Kortsaris ise projenin kadınlara oluşturduğu fırsatın önemine dikkat çekerek, “Bu projede kadınlara bir fırsat oluşturmak bizim için çok önemliydi. En önemli hedefimiz iş imkânı sağlamak. Bu anlamda da her türlü iş birliğine hazırız. GTO ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Projede “Ürün Geliştirme Danışmanlığı”nın yürütücülüğünü yapan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kamuran Öztop ise gıda alanında yenilikçi ürün geliştirmenin önemi ile ilgili bir sunum yaparak proje oluşumunda geliştirilen ürünleri tanıttı. Proje Koordinatörü Zeynep Özer Polat da 2022 yılı boyunca yürütülen projenin aktiviteleri ile ilgili bilgi verirken, proje oluşturucuları olan 4 Kadın Kooperatifi, Kadın Girişimci Destek Merkezi ve kadın girişimci adaylarına emekleri için teşekkür etti.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Akdoğan, Muhasip Üye Uğur Acıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bay, GTO Meclis ve Meslek Komite Üyeleri ile Kadın D. Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sabiha Doğan’ın da katıldığı Demo Day etkinliğinde gıda alanında faaliyet gösteren iş insanları geliştirilen ürünleri tadarak, bu ürünleri geliştiren kadınları tebrik etti.