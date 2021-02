Kadınların aile ortamında sağladığı düzen mahallelere yayılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibi, kadınların aile içinde hakim kıldığı düzeni mahallelere yaymak amacıyla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) temsilcileri eşliğinde pilot bölge olarak seçilen Akyol Mahallesi’ne gitti. Şahin ve ekibinin ziyaretinde, kadınların sıkıntıları dinlenerek kurumsal anlamda destek olabilmek adına bilgi alındı, yol haritası belirlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınların aile müessesinde oluşturduğu düzeni mahallelere de sirayet ettirmek ve kadınları iş yaşamına dahil ederek ekonomik sıkıntılarını çözmek için Türkiye’nin birçok noktasında hizmet veren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) kurumsal destek sağlamak amacıyla düğmeye bastı. KEDV temsilcileri ile birlikte Şahinbey ilçesine bağlı Akyol Mahallesi’ne giden Şahin, çözülmesi istenen sorunları yerinde görmek için sokak sokak gezerek, mahallede ikamet eden kadınları ve vakıf temsilcilerini dinledi.

"Akyol’da başlayan yeni model bütün şehri sarmalı"

Akyol Mahallesi’nde açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Mikro düzeyde çalışmak çok önemli. İstanbul mahallelerinde bakanlık görevindeyken salonlardan çıkıp eve ve aileye dokunmanın nasıl bir fırsat eşitliği oluşturacağını deneyimlemiştim. Çocuk kreşlerini de bu anlamda görmek bizim için artı bir değer oldu. Şimdi de bu tecrübeyle hem KEDV ile hem de Akyol Mahallesi’ndeki koordinatör arkadaşlarımızla ve kendi çalışma arkadaşlarımızla bir aradayız. Çok güçlü bir medeniyetten geliyoruz. Bugün bu tarihi dokuda sizlerle Akyol’un geleceği için bir arada olmaktan çok mutluyum. Yaklaşık 7 yıl önce bölgemizde çok büyük bir göç hareketi oldu. Bundan en çok kadınlar ve çocuklar etkilendi. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde birçok çocuk ve kadın için çalıştık. Hemen 500 bin mülteci kardeşimiz için Ensar ruhuyla hareket ederek medeniyetimizin gerekliliklerini sürdürülebilir kıldık. Suriyeli kardeşlerimizin Türkçe sorununu çözmek için devreye girdik, belediye olarak onları topluma adapte etmek için elimizde geleni yaptık. Bunun için de çalışmalarımız devam etmekte. Artık, birlikte yaşıyoruz. Biz Arapçamızı geliştireceğiz, siz kardeşlerim ise Türkçesini geliştirecek. GASMEK’te şimdiye kadar 15 bin kişiye Türkçe öğrettik. Kız kardeşlerimiz ve ablalarımızın dil takviyesi ihtiyacı varsa bu hizmeti hızlıca onlara sağlayabiliriz. Şehrin çağını genişletmek için de yeni konut alanları oluşturduk. Mahalledeki sıkıntıları ivedilikle çözmek için koordinasyonu üst seviyeye çıkaracak bu toplantı maksadı itibariyle mahalle sakinlerini rahata erdirecek. Biraz önce gösterdiniz bir okuldaki sinyalizasyon sorununu. Hız kesici gerekiyor. Bunların çözümü için koordinasyon şart. Gözünüzdeki heyecanı görüyorum. Gönüllülük esaslı şekilde projeye sahip çıkıyorsunuz. İki yıl sonunda birçok mahalleyi buradaki uygulamaya dahil edelim. Her mahallenin ayrı bir dili var. Arkadaşlarımızın da büyük bir tecrübesi var. Bu mahallede uyguladığımız modeli genişleterek şehre yaymalıyız. Bütün şehre direnç kazandırmalıyız” dedi.

"Kadın çocuk merkezleri çok önemli"

KEDV temsilcisi Bahar Yalçın ise kendilerini artık Gaziantepli olarak gördüklerini aktararak, “Pandemi öncesi ve sonrası mahallelerdeki ihtiyaç tespitlerini yaptık. Bu ihtiyaç tespitleriyle kamu kurumlarını ilişkilendirmeye çalıştık ve en sonunda somut ihtiyaçlarımızın yanı sıra mahalle ihtiyaçlarımızın çözüme kavuşturulması için kadınlar olarak ev hayatında hakim kıldığımız düzeni, makro anlamda mahalleye taşımak istiyoruz. O yüzden bir çalışma başlattık, her sokağı tek tek tespit ettik. Mahalle defterlerimiz aracılığıyla 60 civarında kadınla beraber kriterler belirledik. Sokak sokak gözlemlerimiz oldu. Taleplerimizi gruplandırdık. Ancak sadece taleplerimizle yetinmediğimizi söylemekte fayda var. Mahalledeki kadınlar ve KEDV olarak biz neler yapabileceklerimizi not aldık. Kadın çocuk merkezleri çok önemli. Hayatlarını ekonomik olarak güçlendirecek, örgütlenecek bir takım ekonomik girişimler başlatmaları önemli. Bunun yanında çocuklarını güvenle bırakacakları yuvalarının olmaları çok önemli. Biz hem bu çalışmanın devamı için vakıf olarak hem de civarda açılacak mahalle yuvaları için her türlü kaynak aktarımını isteriz. Çalışmanın yaygınlaşmasında eğitim modelinin Türkiye’ye örnek olmasın da elimizden geleni yapmak istiyoruz” diye konuştu.