Kadınlarda kısırlık nedenleri ve tedavi yöntemleri

Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy Poyraz, kadınlarda kısırlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgileri verdi.

Kadınlarda kısırlığa neden olabilecek faktörler hakkında bilgi veren Dr. Poyraz, “Ovulatuar disfonksiyon (Yumurtlama problemleri) , doğumsal anatomik problemler , enfeksiyonlar ve karın içi operasyonlar , bağışıklık sisteminden kaynaklı sorunlar , yaşa bağlı olarak doğurganlık şansının azalması , erken menopoz , polikistik over sendromu , rahim miyomları , karın içi yapışıklıklar ve fallop tüplerinin yapışıklığı , tüplerde tahribat veya tıkanıklık , düzensiz adet döngüsü , aşırı sigara, alkol ve kafein kullanımı , obezite , tiroid problemleri , kanser tedavisi geçirmiş olmak , yüksek prolaktin düzeyi” dedi.

“İnfertilite tedavisi nasıl uygulanmaktadır”

İnfertilite Tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy Poyraz, “İnfertilite tedavisi için öncelikle bu rahatsızlığın kaynağının doktor tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Doktora başvuru yapılacağı zaman kadın ve erkeğin her ikisinde de incelenmesi gereken durumlar söz konusu olmaktadır. Kısırlık konusunda sadece kadını suçlamak ya da kadının doktora gidiyor olması süreci uzatacaktır. Öncelikle kısırlık nedeni kadından mı yoksa erkekten mi kaynaklanıyor anlaşıldıktan sonra bu durumun ana nedeni belirlenmeli ve doktor tarafından bir yol haritası çizilmelidir. Günümüz teknolojisi ile gelişmekte olan tıp alanı, İnfertilite ile ilgili önemli gelişmeler kaydetmektedir” şeklinde konuştu.

“Yumurtlama ve aşılama tedavisi nasıl uygulanmaktadır”

Yumurtlama ve aşılama tedavisinin uygulanması hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Poyraz, “Yumurtlama ve aşılama tedavisi hastanın adet dönemi ile ilgili bir tedavi yöntemidir. Birkaç aşamadan oluşmaktadır. Yumurta büyüklüğü ultrasonografi ile takip edilmektedir. 18-20mm büyüklüğe ulaşan yumurta için halk arasında çatlatma iğnesi uygulanır. Çatlatma iğnesinden 36 saat sonra ise aşılama yapılmaktadır. Ancak aşılama yapılmayacaksa çiftlerin çatlatma iğnesi uygulamasından 1 gün sonra cinsel ilişkiye girmeleri gerekmektedir. Bu yöntem İnfertilite tedavileri arasında en sık kullanılan yöntemdir” ifadelerini kullandı.

“Tüp bebek tedavisi”

Tüp bebek tedavisi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Op. Dr. Derya Ulusoy Poyraz, “İnfertilite sorunu yaşayan hastaların büyük bir bölümü Tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmaktadır. Her iki tüpün tıkalı olması durumunda, erkeklerde sperm sayısının az olması durumunda ve yumurtlama tedavilerinden sonuç alınamadığında bu tedavi yöntemi uygulanmaktadır” diye konuştu.