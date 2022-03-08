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Kadınlar, ürettikleri eserleri beğeniye sundu

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren aile merkezlerinde açılan kurslarda eğitim gören kadınlar, ürettikleri eserleri, ‘Hanım Eller’ Karma Sergisi adıyla sanatseverlerin beğenisine sundu. Toplam 597 eserin yer aldığı sergi, 22 Mart 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

GAZİANTEP 08.03.2022, 17:25
Kadınlar, ürettikleri eserleri beğeniye sundu

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren aile merkezlerinde açılan kurslarda eğitim gören kadınlar, ürettikleri eserleri, ‘Hanım Eller’ Karma Sergisi adıyla sanatseverlerin beğenisine sundu. Toplam 597 eserin yer aldığı sergi, 22 Mart 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) gerçekleştirilen sergi açılışına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 34 aile merkezinden yararlanan toplam 7 bin 592 kadın, 21 farklı branşta 6 ay süresince eğitim gördü. Kadın personeller, toplamda 6 bin eser ürettiler ve bu eserlerin 597’ni sergilemek için seçtiler.

“Kadının elinin değdiği her şeyin nasıl güzelleştiğini göreceğiz”

Açılış öncesi katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak geleneksel hale dönüştürmüş olduğumuz Hanım Eller Karma Sergisi’nin bugün bir yenisini daha açıyoruz. Sosyal tesislerimizde, her sosyal tesisin kendi sergisini yapıyorduk. Sayımız çok fazla artınca hocalarımız ile bir araya gelip, değerlendirmede bulunduk. Sonra karma sergi yapmaya karar verdik. Bugün açılışını yapacağımız sergide, 7 bin 592 kursiyerimiz tarafından 6 bin eser üretildi. Bu 6 bin eserin içerisinde de 597 eseri bugün burada hanım kardeşlerimiz sergiliyorlar. Bizim buradaki asıl amacımız, özellikle hanım kardeşlerimizin hem aile bütçelerine katkı sağlamalarını sağlamak, diğer taraftan da evde boş zaman geçireceklerine yeni bir şeyler öğrenip, kendilerini geliştirmelerini sağlamak. Tabi biz bu işi yaparken, yalnızca belediye olarak bu işi yapmıyoruz. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Halk Eğitim Müdürlüğüne yürekten teşekkür ediyorum. Hocalarımızın vermiş olduğu desteklerle bu hizmetleri yürütüyoruz. Ben, özellikle serginin bu noktaya gelmesinde emek veren tüm hocalarımıza, Halk Eğitim Merkezinden gelen hocalarımıza, Halk Eğitim Merkezi yöneticilerimize ve kursiyerlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bu sergide, kadının elinin değdiği her şeyin nasıl güzelleştiğini göreceğiz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

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