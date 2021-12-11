Kadın taraftarlar spor camiasını bu gecede birleştirdi

Gaziantep Kadın Taraftarları Derneği 2. Olağan Genel Kurulu sonrası gerçekleştirilen “Güçlü Kadın Güçlü Gaziantep” buluşması Şahsenem katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Gaziantep Kadın Taraftarları Derneği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Bir otelde düzenlenen genel kurul sonrası “Güçlü Kadın Güçlü Gaziantep” sloganıyla bir araya gelen dernek üyeleri sanatçı Şahsenem konseriyle coştu. Gaziantep Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mezine Sırakaya, yüreklerine spor aşkını koyarak yeşerttiklerini belirtti. Gazianteplilerin destekleriyle her geçen gün büyüdüklerinin altını çizen Sırakaya, emeği geçenlere teşekkür etti. Gecede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, kadın taraftarlara müjde vererek, stada gelecek kadınların biletlerinin kendileri tarafından karşılanacağını söyledi.

“Gazişehir Kadın taraftarlar derneği olarak spora kadının eli değdi”

Gazişehir Kadın taraftarlar derneği olarak spora kadının elinin değdiğini belirten Gaziantep Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mezine Sırakaya, “Biz yüreğimize spor aşkını koyduk ve yeşerttik. Sporun ana teması olan centilmenlik, sevgi, saygı ilkeleri çerçevesinde kadınlarımızın daha fazla sporun içerisinde ve tribünlerde olması gerektiğini düşünerek kurduğumuz derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulunu yaptık. İş insanlarımızdan, tüm spor kulüplerimizden, basının değerli mensuplarından ve Gazianteplilerden aldığımız destekle hızla büyüyoruz. Gazişehir Kadın taraftarlar derneği olarak spora kadının eli değdi. Bu Gaziantep’te Türkiye’ye örnek oldu” dedi.

Sezer Cihan: “Kadınlarımıza ücretsiz bilet”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan kadın taraftarlara müjde vererek, “Mezine hanıma bu şekilde bir yapılanma kurduğu için çok teşekkür ederim. Bizim için çok büyük bir şanstır. Belediye Başkanımız Fatma Şahin İle konuştum. İnşallah devre arasından sonra futbol maçına gelmek isteyen bütün kadınlarımızın bütün maç biletlerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz. Sayı farketmeksizin yeter ki sizin elinizde Pasolig olsun bütün yüklemeleri biz yapacağız” şeklinde konuştu.

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal ise, “Futbolun tek oyuncuyla, hocayla, başkanla, yönetimle yapılacak bir şey değil, bizim en büyük desteğimiz sizlersiniz. Sizleri devamlı tribünde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç da, belediye olarak sporun sporcunun yanında olduklarını vurguladı.

Geceye Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, GAİB Başkanı Fikrek Kileci, Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç Gaziantep Basketbol takımı Genel Menejeri Boray Dai oyuncuları, Polisgücü Hokey Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve oyuncular, Merinos kadın voleybol takımı Kulüp Başkanı Ali Bağcı ve oyuncular, ALG Spor kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasan Vural ve oyuncular, Beykent Kadın Futbol Kulübü ve Gazikent Futbol Kulübü Genel Menejer ve oyuncular, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kadın Antrenörleri, Gaziantep Gazişehir Tekerlekli Basketbol Takımı Genel Menejeri ve oyuncular, , Gaziantep Kadın taraftarlar derneği üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül ve plaketlerin ardından Gaziantep Kadın Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mezine Sırakaya yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı.