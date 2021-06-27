Kadın iş dünyasından KAGİDEM’e tam destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) ortaklığında, İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle faaliyetlerine başlayan Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM), Türkiye genelinde kadın iş dünyasının desteğini aldı. İmzalanan protokollerle birlikte KAGİDEM girişimcileri, mentorluk, tecrübe paylaşımı gibi birçok konuda iş dünyasından yararlanabilecek.

Girişimci kadınları desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde faaliyetlerini yürüten Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) girişimcileri için önemli bir protokol töreni gerçekleşti. Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile imzalanan protokollerle beraber girişimci kadınlar için başta ulusal ve uluslararası ağlara ulaşma imkânı sağlanırken, tecrübe, bilgi paylaşımı, mentorluk ve ileri seviye eğitimler verilmesi konusunda eşgüdümlü çalışılacak. Ayrıca kadın girişimcilerin duyurulmasında ve uygun görülen projelerde ortaklıklar oluşmasına imkân verilecek. Protokol imza töreninde verilen mesajda kadın birliği vurgulanarak, toplumsal hayatta kadının daha fazla temsil edilmesi için takım olarak ortak hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kadın girişimcilerden Şahin’e şampiyonluk sürprizi

İş birliği protokolleri imza töreni sonrası törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e kadın girişimci ve iş insanı Mine Özmen öncülüğünde katılımcılar tarafından sürpriz yapıldı. Başkan Fatma Şahin’in İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) bünyesinde kurulan Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını bir kadın olarak taşıması sebebiyle tebrik edilerek balon ve güvercinler uçuruldu, bütün katılımcılarla beraber şampiyonluk pastası kesildi. Başkan Şahin, sürprizde “Tek kanatla uçulmaz çift kanatla uçmaya hep birlikte devam ediyoruz” diyerek birlik mesajı verdi, teşekkür etti.

Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer’in eşi girişimci Füsun Koçer, derneklerin yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Hakan Aslansoy, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Duygu Salıcı ve KAGİDEM’den yararlanan girişimciler katıldı.

“Aynı hedefe doğru hep beraber gidiyoruz”

Protokollerin imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dünyanın 10’uncu ekonomisi olmak için beraber çalışacağız. Artık kas ile kasa dönemi bitti. Kafa dönemindeyiz ve toplumun yarısının hakkını dünyaya tanıtmak için buradayız. Doğduğun şehir gerçekten çok önemli ama bu mesele doğduğun şehir meselesi değil. Bütün dünyanın kalkınma meselesi. OECD Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk kez Gaziantep davet edildi, kadınlar şampiyon oldu. Biz bütün işlerimizde hiç kimseyi geride bırakmadan kapsayıcı çalıştık. Kadını ve erkeği ile, yaşlısı genci ile herkesle aynı yola gitmek, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu çağdaş uygarlık seviyesine hep birlikte ulaşmak için buradayız. Bunu hep birlikte başaracağız. Aynı hedefe kitleniyor o hedefe doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadınların daha fazla temsili için kurumsallaşma çok önemli”

Fatma Şahin, konuşmasının devamında üniversite eğitimi sonrası yaşadığı zorluklar ve çalışma hayatından örnekler gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadının toplumda ve siyasette daha fazla temsil edilmesi için verdiği desteklere bizzat şahit olduğunu aktararak, “Kadınların sivil hayatta temsilinde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunun için kurumsallaşma çok önemli. Takım ruhu ile birlikte hareket ederek hep beraber devam edeceğiz. Çünkü biz bireyseliz, kırılganız çok çabuk küsüyoruz. Bu işler takım işi, paslaşma işi. Sonuçta ben ‘yüzde 30 kadın temsilini’ nasıl yapacağım diyerek, örgütlenerek, hiçbir ayrım gözetmeden, ötekileştirme yapmadan hedefe kitleneceğiz. Kadın meselesi ne ise kadınlarla birlikte yol giderek çözeceğiz. Hep başkalarına söyledik, başkalarında bekledik. Biz göreve geldiğimizde ilk önce kendi kurumumuzdan dönüştürmeye başladık. Fen işlerinin başında bir kadın var bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde. Doğru modelleme ile halk arkamızda durdu” diye konuştu.

İş dünyasından Şahin’e övgü, KAGİDEM’e tam destek sözü

Protokol töreninde konuşan ve ameliyat sonrası hastaneden çıkarak imzaya gelen KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, Gazi şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Fatma Şahin’e sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi, kurumunun KAGİDEM için her türlü desteği vereceğinin sözünü verdi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise Gaziantep’i güçlendirip geliştiren, kadınlara destek vermesinden dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti, Gaziantep başta olmak üzere çevrede kadına verilen desteğin ve girişimciliğin ne kadar yaygınlaştığını bire bir takip etiklerini söyledi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin’de Mezopotamya’nın merkezinde KAGİDEM projesinin doğduğu ve geliştiği için çok heyecanlı olduklarını, bütün desteği KAGİDEM’e vereceklerinin altını çizdi.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, kadın eli ile şehri güzel hale getirildiğini, insanların sıcak kanlılığı ve güzel yüzü çok etkiletici olduğunu vurguladı, birlik beraberliğin böyle tesis edildiğini söyledi. KAGİDEM’in Türkiye için örnek bir proje olduğunu dile getirdi.